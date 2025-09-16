Logo

У језивој несрећи погинула жена, сумња се да јој током вожње позлило

Аутор:

Огњен Матавуљ

16.09.2025

14:32

Коментари:

0
Аутомобил подлетио под камион
Фото: Уступљена фотографија

У стравичној саобраћајној несрећи која се догодила на царинском терминалу у Градишци погинула је жена, чији се идентитет утврђује.

Трагедија се догодила око 11.10 часова када се аутомобил великом брзином закуцао у приколицу камиона.

”Сумња се да је жени позлило прије удара... Информације с терена указују да је аутомобил прије удара убрзавао, а на мјесту несреће нису затечени трагови кочења. Постоје сазнања да је страдала жена у посљедње вријеме имала одређених здравствених проблема, због којих је имала сметње у вожњи”, каже извор АТВ-а.

nesreca-gradiska-160925

Хроника

Возач погинуо у стравичној несрећи у Градишци

Увиђај на лицу мјеста врше полицијски службеници ПУ Градишка и дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци који ће издати наредбу за обдукцију тијела, како би се утврдио тачан узрок смрти. Биће наложено и саобраћајно-техничко вјештачење возила.

Подијели:

Тагови:

Саобраћајна несрећа

трагедија

Градишка

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Експлозија у БиХ - троје у болници

Хроника

Експлозија у БиХ - троје у болници

2 ч

0
Медији тврде: Ово је мотив монструозног убице из Обреновца

Хроника

Медији тврде: Ово је мотив монструозног убице из Обреновца

2 ч

0
Добојлија оцу крао пензију и пријетио му убиством

Хроника

Добојлија оцу крао пензију и пријетио му убиством

3 ч

0
Пјешака ударио аутомобил у центру Бањалуке

Хроника

Пјешака ударио аутомобил у центру Бањалуке

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

24

Трамп: Зеленски ће морати да прихвати договор!

16

13

Снажно невријеме захватило Словенију

16

06

Ужас у основној школи: Пала ограда на дјевојчицу и дјечака!

16

04

Хакери напали: Процурили подаци 1,5 милиона људи

16

01

Угрожена безбједност: Поломио полубраник на пружном прелазу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner