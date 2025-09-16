У језивој несрећи погинула жена, сумња се да јој током вожње позлило

Аутор:Огњен Матавуљ
У стравичној саобраћајној несрећи која се догодила на царинском терминалу у Градишци погинула је жена, чији се идентитет утврђује.
Трагедија се догодила око 11.10 часова када се аутомобил великом брзином закуцао у приколицу камиона.
”Сумња се да је жени позлило прије удара... Информације с терена указују да је аутомобил прије удара убрзавао, а на мјесту несреће нису затечени трагови кочења. Постоје сазнања да је страдала жена у посљедње вријеме имала одређених здравствених проблема, због којих је имала сметње у вожњи”, каже извор АТВ-а.
Увиђај на лицу мјеста врше полицијски службеници ПУ Градишка и дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци који ће издати наредбу за обдукцију тијела, како би се утврдио тачан узрок смрти. Биће наложено и саобраћајно-техничко вјештачење возила.
