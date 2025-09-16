Експлозија у БиХ - троје у болници

Извор:
СРНА
16.09.2025
14:06
Непозната експлозивна направа бачена је на простор у склопу породичне куће у Лукавцу због чега су три особе затражиле медицинску помоћ, саопштено је данас из Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
Дежурни љекар Дома здравља у Лукавцу је након прегледа код ових особа констатовао акутну реакцију на стрес.
Полицији је јуче у 3.00 часа пријављено да је на простор који се налази у склопу породичне куће у Лукавцу бачена експлозивна направа, од које су оштећени прозори и врата терасе.
О свему је обавијештен кантонални тужилац.
Полиција под надзором тужиоца ради на расвјетљавању и документовању кривичног дјела изазивање опште опасности.
