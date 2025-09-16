Logo

Експлозија у БиХ - троје у болници

Извор:

СРНА

16.09.2025

14:06

Коментари:

0
Експлозија у БиХ - троје у болници
Фото: АТВ БЛ

Непозната експлозивна направа бачена је на простор у склопу породичне куће у Лукавцу због чега су три особе затражиле медицинску помоћ, саопштено је данас из Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.

Дежурни љекар Дома здравља у Лукавцу је након прегледа код ових особа констатовао акутну реакцију на стрес.

Полицији је јуче у 3.00 часа пријављено да је на простор који се налази у склопу породичне куће у Лукавцу бачена експлозивна направа, од које су оштећени прозори и врата терасе.

Срђан П.

Хроника

Медији тврде: Ово је мотив монструозног убице из Обреновца

О свему је обавијештен кантонални тужилац.

Полиција под надзором тужиоца ради на расвјетљавању и документовању кривичног дјела изазивање опште опасности.

Подијели:

Тагови:

Експлозија

Lukavac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Struja Elekticna energija Trafo stanica

Бања Лука

Колапс: Око 36.000 потрошача у Бањалуци без струје

2 ч

0
Добојлија оцу крао пензију и пријетио му убиством

Хроника

Добојлија оцу крао пензију и пријетио му убиством

3 ч

0
Горан Селак издао наређење: Измјештају се затвореници

Република Српска

Горан Селак издао наређење: Измјештају се затвореници

3 ч

0
Elmedin Konakovic

БиХ

Конаковић сутра пред судом

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

24

Трамп: Зеленски ће морати да прихвати договор!

16

13

Снажно невријеме захватило Словенију

16

06

Ужас у основној школи: Пала ограда на дјевојчицу и дјечака!

16

04

Хакери напали: Процурили подаци 1,5 милиона људи

16

01

Угрожена безбједност: Поломио полубраник на пружном прелазу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner