Миле Китић: Кемал Маловчић је баш у лошем стању

08.12.2025

20:38

Миле Китић: Кемал Маловчић је баш у лошем стању

Популарни пјевач Миле Китић открио је у каквом је здравственом стању његов колега Кемал Маловчић.

С обзиром да је недавно на друштвеним мрежама кружио Кемалов снимак са једног наступа, као и коментари да изгледа лоше, Китић је открио истину о стању колеге.

“Шемса и он су моји много велики пријатељи. Кемал је баш у лошем стању, Шемса се ту мало бори. Ја кад дођем у то стање, ја ћу се повући, оног тренутка кад изађем на бину и не будем могао, да се мучим, рећи ћу тада доста”, рекао је Миле Китић и додао:

“Не мора, он има неку пензију аустријску и он је скроман човјек, али једноставно то воли, али не треба. Послије онаквих хитова да изађе на бину и да се мучи… Не треба му то. Видим ја коментаре: „Мојих 30 евра“ и остало.. Ако би му то рекао ја, можда би се наљутио, али он то вјероватно воли. Морамо да имамо границу, ја не могу да изађем овдје вечерас ако баш не могу да пјевам. Захтјевне су му пјесме, и не може да пјева, глас не може да изнесе. Није болестан, само не може више. Ми сви годинама губимо глас, више нико не може да пјева као прије, али неки се извлачимо”.

(ГрандТВ)

Mile Kitić

Kemal Malovčić

