Учитељица постала звијезда филмова за одрасле: Муж се не љути

08.12.2025

20:09

Фото: Instagram/thecourtneytillia

Кортни Тилиа је била учитељица специјалног образовања у Аризони. Радила је с дјецом која су имала различите потешкоће у развоју и образовању, а у том је послу провела неколико година. Иако је вољела рад с дјецом, отворено је говорила да се осјећала неисупњено, под стресом и потплаћено, што је честа прича међу учитељима у САД-у.

Одлучила је да напусти просвјету и због свог изгледа завршила је у порно индустрији. Ту је првенствено објављивала своје провокативне фотографије, а недавно је освануо њен први порно урадак са човјеком који није њен муж. За врло кратко вријеме зарадила је 19.000 долара.

Кортни Тилиа

До прошлог мјесеца је говорила за „The Post“ да није спремна да се бави прљавим стварима са мушкарцима пред камерама, иако су је обожаваоци молили за то.

На рачун снимка постала је поново популарна у свијету Онлифанса гдје је њена популарност полако опадала након што су медији престали да пишу о њој.

Њен муж, који је такође професор, поручио је да се не љути због њених односа са другим мушкарцима, а често је и сам актер њених интимних снимака.

