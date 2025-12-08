Logo
Кејт Винслет: Застрашујуће је шта људи раде свом тијелу

Б92

08.12.2025

15:00

Кејт Винслет недавно је дала интервју за "The Sunday Times", гдје је причала о све већој употреби лијекова за мршављење, као и естетским третманима који мијењају лични опис.

Прије свега, Кејт Винслет је изразила дубоку забринутост за овај глобални проблем, посебно за младе жене које несавесно конзумирају популарне лијекове за мршављење.

"Разорно је. Ако је нечије самопоуздање толико везано за физички изглед, то је заиста забрињавајуће", рекла је, те додала:

"Занемаривање сопственог здравља је застрашујуће. Сада ме то више него икада брине. То је потпуни хаос".

Осврнула се и на добропознати проблем у вези са пластичним операцијама - односно, све већу употребу естетских третамана који мењају лични опис.

Како каже, вољела би да жене прихвате старење као природни процес.

Ruža

Друштво

Преминуо угледни љекар из БиХ

"Моја омиљена ствар је када вам руке остаре. То је живот у вашим рукама. Неке од најљепших жена које познајем имају преко 70 година, а оно што ме растужује јесте да младе жене више немају стварно знање о томе шта је истинска љепота", казала је.

Винслет сматра да друштвене мреже имају негативан утицај на перцепцију љепоте и менталног здравља.

"На шта се људи угледају? Какав то идеал савршенства покушавају да достигну", упитала је, а онда и истакла да се велики дио проблема крије и у нереалним очекивањима које друштвене мреже пласирају.

Споменула је и медијски линч који је трпела због свог физичког изгледа кад је имала 19 година и кад се прославила улогом Роуз у култном остварењу "Титаник".

"Медији су били ужасни, малтретирали су ме. Била сам толико млада и нисам била спремна за славу. Осјећала сам се потпуно изложено."

Сада, да може, промјенила би прошлост. Каже да би им се супротставила.

"Рекла бих новинарима: 'Немате право тако ме третирате Ја сам млада жена, моје тијело се мијења, несигурна сам и преплашена. Не отежавајте ми'. То је било малтретирање, скоро злостављање", закључила је.

(б92)

