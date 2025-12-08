Logo
Преминуо угледни љекар из БиХ

Извор:

Агенције

08.12.2025

14:55

Преминуо угледни љекар из БиХ
Фото: Pixabay

Проф. др Брацо Хајдаревић, угледни мостарски љекар и хирург, медицински педагог, преминуо је у 76. години у Мостару, у недјељу 7. новембра.

"Помало хирург, помало љекар, а увијек Мостарац", говорио је за себе др Хајдравеић, истичући како свакодневно чита све што дохвати, "а успут радим и живим".

У мостарском и херцеговачком здравственом окружењу остаће упамћен по изузетној стручности и преданости.

Генерације данашњих љекара стасале су под његовим менторством, ослањајући се на његово искуство и мирну руку.

Дуги низ година био је ослонац колективу болнице названој по др Сафету Мујићу, а своје знање преносио је и кроз рад у различитим образовним институцијама.

Сахрана доктору Хајдаревићу бит ће одржана у сриједу, 10. децембра, с почетком у 15 сати, на Градском гробљу Сутина у Мостару.

In memoriam

