Преминуо угледни љекар из БиХ

08.12.2025
14:55
Проф. др Брацо Хајдаревић, угледни мостарски љекар и хирург, медицински педагог, преминуо је у 76. години у Мостару, у недјељу 7. новембра.
"Помало хирург, помало љекар, а увијек Мостарац", говорио је за себе др Хајдравеић, истичући како свакодневно чита све што дохвати, "а успут радим и живим".
У мостарском и херцеговачком здравственом окружењу остаће упамћен по изузетној стручности и преданости.
Генерације данашњих љекара стасале су под његовим менторством, ослањајући се на његово искуство и мирну руку.
Дуги низ година био је ослонац колективу болнице названој по др Сафету Мујићу, а своје знање преносио је и кроз рад у различитим образовним институцијама.
Сахрана доктору Хајдаревићу бит ће одржана у сриједу, 10. децембра, с почетком у 15 сати, на Градском гробљу Сутина у Мостару.
