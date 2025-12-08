„Срби за Србе“ прикупили средства за куповину куће четворочланој породици

08.12.2025
20:52
Коментари:0
На донаторској вечери на Јахорини у организацији Хуманитарне организације „Срби за Србе“ прикупљено је 130.000 КМ за куповину куће породици Данојлић са Пала која има четворо дјеце.
„Један од најљепших дијелова вечери била је хуманитарна аукција, која је премашила сва наша очекивања и знатно допринијела укупно прикупљеним средствима са додатних 24.000 евра“, саопштено је из Хуманитарне организације „Срби за Србе“.
Лицитирани су дресови кошаркашких клубова „Партизан“ и „Црвена звезда“, кошаркашка лопта са потписима репрезентативаца Србије, препис „Мирослављевог јеванђеља“ калиграфа Душана Мишића, комплет књига Матије Бећковића и умјетничка слика „И би свјетлост“, аутора Анђеле Шапоњић.
У саопштењу се додаје да је највећи износ добијен продајом преписа странице „Мирослављевог јеванђеља“ који је продат за 10.000 евра Синиши Лубури, док су и други предмети — укључујући спортску опрему, умјетничке предмете и књижевна издања — продати за импресивне износе, што је додатно потврдило велико срце и хуманост учесника.
„Прво донаторско вече у Источном Сарајеву показало је снагу родољубља и хуманости. Прикупљањем средстава за куповину куће породици Данојлић направљен је велики корак у мисији помоћи социјално угроженим породицама широм Републике Српске“, наведено је у саопштењу.
Донаторско вече је уприличено 4. децембра на Јахорини.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму