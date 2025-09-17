Logo

Ко је Давор Дабић који је "пао" у акцији "Пролом 2"

Извор:

Провјерено.инфо

17.09.2025

16:43

Коментари:

0
Давор Дабић који је данас ухапшен у великој акцији "Пролом 2" од раније је познат полицији и правосуђу као члан криминалне групе Дарка Елеза, нарочито у периоду када је Елезов озлоглашени клан био на "врхунцу своје моћи" и када су хапшења била готово свакодневна, пише Провјерено.

Дабић посједује дебео криминални досије због умијешаности у најтежа кривична дјела попут убистава и трговине наркотицима, наводи овај портал.

Хапшен је у акцији "Лутка" и због сумње на убиство Бориса Говедарице из Пала.

Policija Srpska

Хроника

У Бањалуци ухапшен директор познате здравствене установе

Заједно са Драганом Обућином био је осумњичен за покушај убиства Далибора Васковића.

Подсјетимо, Дабић је ухапшен данас у опсежној акцији "Пролом 2" која је усмјерена на сузбијање трговине наркотицима.

До сада је током ове акције ухапшено осам особа, а на мети полиције је група Дарка Елеза.

У току су претреси на 13 локација на подручју Источног Новог Сарајева, Источне Илиџе, Трнова, Бања Луке, Лакташа и подручја Кантона Сарајево.

Акција Пролом-2

Хроника

Објављен снимак велике акције у којој је осам ухапшених

Акција је усмјерена против групе лица која су повезана ради извршења кривичних дјела неовлаштена производња и промет опојних дрога и недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја.

Подсјетимо, припадници Полицијске управе Источно Сарајево у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Специјалном антитерористичком јединицом МУП-а РС, Министарством унутрашњих послова Кантона Сарајево и Еурополом, а под надзором Окружног јавног тужилаштва Источно Сарајево, реализују оперативну акцију кодног назива „Пролом-2“.

