Огласили се из болнице о трагедији у којој је страдало дијете

17.09.2025
15:32
Дијете, које је са повредама довезао отац у Здравствени центар Брчко, преминуло је упркос свим напорима здравствених радника, потврдио је портпарол ове јавне здравствене установе Сеад Шадић.
Шадић је рекао да је дијете преминуло јуче.
Из Полиције Брчко дистрикта раније су саопштили да су јуче око 10.00 часова обавијештени из Здравственог центра да је отац довезао дијете у веома тешком стању и да покушавају да га реанимирају.
Према тврдњама мјештана, ријеч о породичној трагедији у хуманитарном насељу Церик у којој је отац возећи аутомобил уназад из нехата прегазио шеснаестомјесечног сина.
Полиција је одмах након пријаве изашла на лице мјеста и предузели су све мјере и радње из своје надлежности на утврђивању околности овог догађаја, рекла је портпарол полиције Џевида Хукичевић.
