Лажни полицајци заустављали возаче у БиХ

Извор:
АТВ
17.09.2025
13:53
На магистралном путу код Јабланице возача Аудија покушали зауставити лажни инспектори, али их је полиција убрзо разоткрила и привела.
Према доступним информацијама, двије непознате особе (Н.Н.) у плавом ауту непознате марке, опремљеном блинкерима, зауставиле су аутомобил Ауди с њемачким регистарским ознакама.
Особе су се том приликом лажно представиле као инспектори. Возач Аудија, посумњавши у вјеродостојност њиховог наступа, одлучио је наставити вожњу према Прозору. Наведене особе су га потом пратиле све до мјеста Марина Пећина, општина Прозор-Рама.
Захваљујући оперативном раду на терену, службеници Полицијске управе Коњиц успјели су идентификовати и ухапсити починиоце овог кривичног дјела. Против њих ће бити предузете законом прописане мјере.
