Лажни полицајци заустављали возаче у БиХ

АТВ

17.09.2025

13:53

Лажни полицајци заустављали возаче у БиХ

На магистралном путу код Јабланице возача Аудија покушали зауставити лажни инспектори, али их је полиција убрзо разоткрила и привела.

Према доступним информацијама, двије непознате особе (Н.Н.) у плавом ауту непознате марке, опремљеном блинкерима, зауставиле су аутомобил Ауди с њемачким регистарским ознакама.

Пуцњава у Бечу

Свијет

Појавио се снимак хорора у Бечу: Србин након убиства размјењује ватру с полицијом

Особе су се том приликом лажно представиле као инспектори. Возач Аудија, посумњавши у вјеродостојност њиховог наступа, одлучио је наставити вожњу према Прозору. Наведене особе су га потом пратиле све до мјеста Марина Пећина, општина Прозор-Рама.

Хватање букета у Херцеговини

Занимљивости

Хит снимак: Погледајте како се у Херцеговини хвата бидермајер

Захваљујући оперативном раду на терену, службеници Полицијске управе Коњиц успјели су идентификовати и ухапсити починиоце овог кривичног дјела. Против њих ће бити предузете законом прописане мјере.

