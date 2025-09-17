Хит снимак: Погледајте како се у Херцеговини хвата бидермајер

Извор:
Агенције
17.09.2025
13:39
Коментари:0
Свадбе на овим просторима увијек доносе комбинацију традиције, забаве и оригиналности.
А када се све то споји с добром дозом хумора, резултат је — вирални хит на друштвеним мрежама!
Тако је недавна свадба у Херцеговини постала главна тема интернет коментара, и то због несвакидашњег приступа традиционалном бацању бидермајера.
Наиме, док већина младенки према обичају баца букет неудатим дјевојкама, а оне га покушавају (или избјегавају) ухватити — једна је дјевојка одлучила да неће ништа препустити случају.
На снимку који кружи друштвеним мрежама, види се дјевојка како високо изнад главе подиже огромну мрежу, с јасним циљем — уловити букет по сваку цијену!
И успјела је. Букет је слетио равно у мрежу, а публика је праснула у смијех.
Фејсбук страница Имоцки црњаци 2.0 подијелила је снимак једног од најоригиналнијих тренутака са вјенчања, који је у тренутку постао хит на друштвеним мрежама.
Видео долази из познате дувањске свадбене дворане “Господар прстенова”, а у опису објаве стоји:
"Дувњаци су увик били напреднији у свему па и у овоме. Гледам ово, а мислим на Љубушки и како ово њима није пало на памет".
На снимци се јасно види како су се дјевојке припремале за традиционално хватање букета, али једна од њих одлучила је играти на сигурно – на плесни подијум донијела је рибарску мрежу. Публика је праснула у смијех, а букет је, наравно, завршио управо у њеним рукама.
