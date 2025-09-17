Ево зашто китови убице нападају бродове

Извор:
Телеграф
17.09.2025
09:26
Коментари:0
Недавно смо писали о јату китова убица, које је напало и потопило једрилицу код Коста да Капарике, у Португалу.
Петоро чланова посаде је затражило медицинску помоћ, али се добро осећају. Скипер оближњег брода, који је први притекао у помоћ, испричао је како се све догодило.
Напад трајао пет минута
Како је рекао, посматрао је делфине када је примјетио да брод прави чудне заокрете. Тада је схватио да су га напале орке.
Два или три пута су удариле у једрилицу, а напад је трајао пет минута. На снимку се види како орке прилазе броду, па нестају испод њега и ударају га, док почиње да лелуја по води. У једном тренутку се види и потонула једрилица.
Туристички брод је успио да спасе посаду, док је у међувремену стигла и морнарица, па су сви безбједно превезени на обалу.
“Није агресија, нити одбрана територије”
Након бројних инцидената са оркама у посљедњих неколико година - од Бискајског залива, преко обале Марока, па све до Сјеверног мора - научници вјерују да су открили шта стоји иза оваквог понашања.
Занимљивости
Пилот оставио поруку инфлуенсерки и нестао
Председник организације organizacije CIRCE (Conservation, Information and Research on Cetaceans) из Шпаније, Рено де Стефанис, истиче да понашање китова убица није “напад” у класичном смислу ријечи.
“Оно што се дешава са оркама и бродовима није агресија, предаторско понашање, нити одбрана територије. То је ближе игри него нападу”, рекао је.
Китови убице, додаје, нису у заблуди да су бродови плијен, нити их доживљавају као пријетњу. Њих највише привлачи доњи дио брода, а посебно кормило, преноси Daily Mail..
“Кормило реагује када га гурају - помјера се, вибрира, пружа отпор. То је за њих изузетно стимулативно“, додао је Стефанис.
Како се понашати кад орке нападну?
Стручњак за морске сисаре са Универзитета у Ослу, др Кларе Андвик, потврђује ову тезу, али наглашава да то може имати озбиљне посљедице за људе. Она је недавни инцидент у Португалу назвала “несрећним”.
“За орке је узбудљиво да се играју с кормилом брода. Када људи покушавају да управљају кормилом, њима то постаје још занимљивије - скоро као повлачење ужета. Али, из људске перспективе, то није игра, посљедице могу бити озбиљне, од оштећења пловла до потпуног потапања”, истиче Андвикова.
Док су португалске власти савјетовале наутичаре да зауставе пловило када се појаве орке, Рено де Стефанис сматра да је то контрапродуктивно.
“ Китови убице реагују на кинетичку енергију. Ако се брод заустави, кормило постаје лака мета и интеракција траје дуже. Ако брод настави да се креће, орке обично брже губе интересовање”, рекао је.
Др Андвик савјетује додатне мјере - спустити једра, укључити мотор и кренути ка обали што брже могуће, остати у плићим водама гдје се орке ријетко задржавају и избјегавати директну “борбу” са кормилом.
Орке важе за врхунске предаторе. Лове младе грбаве и сиве китове, у стању су да нападају велике бијеле ајкуле, па чак и плаве китове - највеће животиње које су икада постојале.
Ипак, људи нису њихова мета, сматрају стручњаци.
“Орке су изузетно интелигентне и не мјешају људе са пленом. Ако би човјек пао у воду док оне лове кита, не би га напале - али би могао да страда од удараца пераја или због хаоса током лова”, закључује Андвикова.
(телеграф)
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму