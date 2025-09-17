Преминуо таксиста коме се запалио ауто током вожње

17.09.2025
09:23
Коментари:0
Мушкарац А.Б. (37) преминуо је у уторак вече у СКБ Мостар због тешких повреда које је задобио у пожару.
"Он је управљао таxи возилом једне од мостарских такси агенција које се запалило током вожње у Доњој Дрежници", преноси Мостарлајв.
Тенис
Синер поново у центру скандала: Кина му украла мождане таласе?
Полиција је извршила увиђај на мјесту запаљења, а према незваничним информацијама сумња се да се у овом случају ради о запаљењу/експлозији плина, али о томе још увијек не постоји никаква званична потврда.
Свијет
Најтраженији човјек први пут снимљен у јавности
Од овог младог Мостарца су се на друштвеним мрежама опраштали његови пријатељи и познаници а трагедија која се догодила никога не оставља равнодушним.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму