Трагедија у Брчком: Отац аутомобилом прегазио сина

16.09.2025

21:59

Нова трагедија догодила се јутрос у брчанском насељу у Церику, када је тридесетогодишњи отац иницијала Ј.Х. возећи аутомобил уназад нехотице прегазио свог 16-мјесечног сина – пише Црна-Хроника.

Према ријечима комшија, само неколико тренутака раније отац је држао д‌јечака у рукама, а затим га оставио у дворишту како би кренуо на посао.

Несрећа се догодила при самом изласку возила.

Једна од комшиница, која је прва притрчала у помоћ, испричала је да су сви били у шоку, те да су одмах превезли дијете у Здравствену станицу у Бијелој, али му, нажалост, није било спаса.

Полиција Брчко дистрикта изашла је на мјесто догађаја и извршила увиђај.

"Полицији Брчко Дистрикта БиХ је дана 16.9.2025. године у 10:08 сати из Медицинског центра Бијела пријављено да је отац довезао дијете у тешком стању те да врше реанимацију.

"Одмах након пријаве полиције, полицијски службеници су изашли на лице мјеста и подузели све мјере и радње из своје надлежности на утврђивању свих околности под којима се наведени догађај десио", изјавила је за Црну-Хронику Џевида Хукичевић портпарол Полиције Брчко Дистрикта БиХ

Мјештани Церика кажу да је Ј.Х. отац петоро дјеце, брижан супруг и вриједан радник који породицу издржава одлазећи у наднице код комшија. Вијест о несрећи потресла је цијело насеље.

"Он је увијек био пажљив отац, никада му нико није могао замјерити да не брине о д‌јеци. Ово је несретан случај који се могао десити било коме", казао је један од мјештана, пише Црна-хроника.

