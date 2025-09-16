Да ли је и њима постало јасно? CBS приказао карту Украјине без Крима

16.09.2025
21:39
Коментари:0
Амерички ТВ канал CBS приказао је карту Украјине без Крима.
Друга подручја која су под руском контролом на карти су била приказана као дио Украјине.
Карта се појавила у етеру током емисије "The Late Show" са Stephenom Colbertom 9. септембра, али је привукла пажњу тек касније.
У сегменту који је обиљежио 10. годишњицу емисије, познати амерички водитељ осврнуо се на догађаје који су обликовали животе Американаца од 2015. Један дио програма фокусирао се на Украјину.
Видео о томе је на YouTubeu добио више од 230.000 прегледа у седам дана и сличан број коментара. Неки су у коментарима истакли карту која приказује Крим као руски.
Ово није први пут да неки западни медиј објављује карту на којој је Крим дио Русије. На примјер, британски Times 2018. се извинио због објављивања карте која је Крим приказивала као руску територију, преноси Индекс.
