Logo

Да ли је и њима постало јасно? CBS приказао карту Украјине без Крима

16.09.2025

21:39

Коментари:

0
Да ли је и њима постало јасно? CBS приказао карту Украјине без Крима

Амерички ТВ канал CBS приказао је карту Украјине без Крима.

Друга подручја која су под руском контролом на карти су била приказана као дио Украјине.

Трамп-Доналд-09062025

Свијет

Трамп аминовао, Европа плаћа: Одобрен први пакет војне помоћи Украјини

Карта се појавила у етеру током емисије "The Late Show" са Stephenom Colbertom 9. септембра, али је привукла пажњу тек касније.

Видео прикупио 230.000 прегледа

У сегменту који је обиљежио 10. годишњицу емисије, познати амерички водитељ осврнуо се на догађаје који су обликовали животе Американаца од 2015. Један дио програма фокусирао се на Украјину.

Видео о томе је на YouTubeu добио више од 230.000 прегледа у седам дана и сличан број коментара. Неки су у коментарима истакли карту која приказује Крим као руски.

Ово није први пут да неки западни медиј објављује карту на којој је Крим дио Русије. На примјер, британски Times 2018. се извинио због објављивања карте која је Крим приказивала као руску територију, преноси Индекс.

Подијели:

Тагови:

Krim

Украјина

Русија

mediji

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Нетанјаху: Израел је научио лекцију

Свијет

Нетанјаху: Израел је научио лекцију

57 мин

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Тврдње Букурешта немају везе са стварношћу

1 ч

0
Подигнута оптужница за убиство Кирка, убици пријети смртна казна

Свијет

Подигнута оптужница за убиство Кирка, убици пријети смртна казна

1 ч

0
Путин: Војна вјежба ојачаће сарадњу Русије и Бјелорусије

Свијет

Путин: Војна вјежба ојачаће сарадњу Русије и Бјелорусије

2 ч

0

Више из рубрике

Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп аминовао, Европа плаћа: Одобрен први пакет војне помоћи Украјини

51 мин

0
Нетанјаху: Израел је научио лекцију

Свијет

Нетанјаху: Израел је научио лекцију

57 мин

0
Dmitrij Peskov

Свијет

Песков: Тврдње Букурешта немају везе са стварношћу

1 ч

0
Подигнута оптужница за убиство Кирка, убици пријети смртна казна

Свијет

Подигнута оптужница за убиство Кирка, убици пријети смртна казна

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

04

Амерички војници се појавили на војној вјежби Русије и Бјелорусије

21

59

Трагедија у Брчком: Отац аутомобилом прегазио сина

21

55

Трамп нашао америчког купца за ТикТок

21

50

У сплитском затвору преминуо истражни затвореник

21

39

Да ли је и њима постало јасно? CBS приказао карту Украјине без Крима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner