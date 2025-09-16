16.09.2025
21:03
Тврдње Букурешта о руском мијешању у изборе немају везе са стварношћу, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков и додао да се исто дешавало са Сједињеним Државама.
"Изјава државног тужиоца Румуније Алекса Флоренце о наводном мијешању Русије у предсједничке изборе у тој земљи не одговара стварности", рекао је Песков за руске медије.
Он је подсјетио да је Вашингтон оптуживао Русију за мијешање у изборе и покушаје дестабилизације, а затим признао да није било тако.
"И у случају Румуније је исто", рекао је Песков.
Румунски тужилац је, говорећи о истрази против бившег предсједничког кандидата Калина Ђорђескуа, тврдио да је Москва од 2022. године "водила хибридну операцију у оквиру које су четири компаније повезане са Русијом управљале ботовима и лажним налозима".
Ђорђеску је у новембру 2024. године у првом кругу избора освојио 22,95 одсто гласова али је Уставни суд поништио резултате.
