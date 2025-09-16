Logo

Песков: Тврдње Букурешта немају везе са стварношћу

16.09.2025

21:03

Коментари:

0
Dmitrij Peskov
Фото: Танјуг/АП

Тврдње Букурешта о руском мијешању у изборе немају везе са стварношћу, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков и додао да се исто дешавало са Сједињеним Државама.

"Изјава државног тужиоца Румуније Алекса Флоренце о наводном мијешању Русије у предсједничке изборе у тој земљи не одговара стварности", рекао је Песков за руске медије.

Он је подсјетио да је Вашингтон оптуживао Русију за мијешање у изборе и покушаје дестабилизације, а затим признао да није било тако.

Чарли Кирк

Свијет

Подигнута оптужница за убиство Кирка, убици пријети смртна казна

"И у случају Румуније је исто", рекао је Песков.

Румунски тужилац је, говорећи о истрази против бившег предсједничког кандидата Калина Ђорђескуа, тврдио да је Москва од 2022. године "водила хибридну операцију у оквиру које су четири компаније повезане са Русијом управљале ботовима и лажним налозима".

Ђорђеску је у новембру 2024. године у првом кругу избора освојио 22,95 одсто гласова али је Уставни суд поништио резултате.

Подијели:

Тагови:

Дмитриј Песков

Bukurešt

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Подигнута оптужница за убиство Кирка, убици пријети смртна казна

Свијет

Подигнута оптужница за убиство Кирка, убици пријети смртна казна

1 ч

0
Постигао гол, а онда се срушио! Потресни детаљи смрти чувеног Дејана Миловановића

Фудбал

Постигао гол, а онда се срушио! Потресни детаљи смрти чувеног Дејана Миловановића

1 ч

0
Колико се пута дневно треба туширати?

Савјети

Колико се пута дневно треба туширати?

1 ч

0
''Недопустиво да потомак народа који је починио најстрашније злочине долази за протектора''

Друштво

''Недопустиво да потомак народа који је починио најстрашније злочине долази за протектора''

1 ч

0

Више из рубрике

Подигнута оптужница за убиство Кирка, убици пријети смртна казна

Свијет

Подигнута оптужница за убиство Кирка, убици пријети смртна казна

1 ч

0
Путин: Војна вјежба ојачаће сарадњу Русије и Бјелорусије

Свијет

Путин: Војна вјежба ојачаће сарадњу Русије и Бјелорусије

2 ч

0
Ова земља уводи забрану телефона у свим школама

Свијет

Ова земља уводи забрану телефона у свим школама

2 ч

0
Подигнута оптужница против Калина Ђорђескуа

Свијет

Подигнута оптужница против Калина Ђорђескуа

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

04

Амерички војници се појавили на војној вјежби Русије и Бјелорусије

21

59

Трагедија у Брчком: Отац аутомобилом прегазио сина

21

55

Трамп нашао америчког купца за ТикТок

21

50

У сплитском затвору преминуо истражни затвореник

21

39

Да ли је и њима постало јасно? CBS приказао карту Украјине без Крима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner