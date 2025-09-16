Колико се пута дневно треба туширати?

16.09.2025
20:37
Коментари:0
У свијету у којем се стално говори о хигијени, све више људи се пита - колико је заправо здраво туширати се сваки дан, па чак и више пута дневно?
Док једни тврде да без јутарњег и вечерњег туширања не могу да функционишу, други вјерују да претјерана хигијена може више да шкоди него да користи.
Дерматолози истичу да је истина негдје на средини. Пречесто туширање, посебно врућом водом и агресивним геловима, уклања природне масноће са коже, па она постаје сува, осјетљива и склона иритацијама.
Здравље
Вјештачка интелигенција на основу слике ока препознаје болест
Са друге стране, прескакање туширања дуже вријеме може довести до накупљања бактерија и непријатних мириса.
Препорука стручњака:
За већину људи довољно је једно туширање дневно, а понекад и сваки други дан - посебно у зимском периоду, када се мање знојимо.
Они који тренирају, баве се физичким послом или је напољу вруће, обавезно се требају туширати послије знојења.
На крају, кључ је у равнотежи - слушајте своје тијело и прилагодите хигијенске навике свом животном стилу. Превише сапуна и гелова може да штети исто колико и премало туширања.
Дакле, није ствар у броју пута, већ у томе да кожа остане здрава и да се ви осјећате пријатно у својој кожи, преноси Гранд.нова.рс.
Најновије
Најчитаније
22
04
21
59
21
55
21
50
21
39
Тренутно на програму