Вјетар већ за неколико сати доноси нежељену метео појаву

Извор:

АТВ

17.11.2025

18:05

БХ Метео је на својој Фејсбук страници најавио долазак захлађења у Босну и Херцеговину.

Како тврде, захлађење стиже већ вечерас, а снијег би могао пасти на надморским висинама изнад 600 метара.

"Јаки и олујни удари јужног вјетра су прошли. Сад чекамо сјеверац и осјетно захлађење уз кишу и снијег. Снијег углавном на надморским висинама изнад 600 метара, ријетко уз јаче падавине се може спустити и мало ниже", навели су и додали:

"Захлађење стиже вечерас око 22 сата, најприје на сјевер земље а касније постепено у ноћи на уторак (18.11.) и у остале крајеве".

Сјеверни вјетар ће пролазно бити јак и донијеће нагли пад температуре.

"Захлађење најмање осјетно на југу земље", саопштили су из БХ Метео.

Тагови:

Вријеме

vjetar

zahlađenje

