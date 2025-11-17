Стиже нам промјена времена

Извор:
АТВ
17.11.2025
15:07
На подручју Републике Српске и Федерације БиХ /ФБиХ/ сутра се очекује облачно и нестабилно вријеме са кишом, која ће у брдско-планинским предјелима прелазити у снијег, уз формирање сњежног покривача.
Током дана услиједиће захлађење, па ће киша прелазити у сусњежицу и снијег и понегдје у нижим предјелима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
У вишим крајевима очекује се од пет до 15 центиметара снијега, док ће у Херцеговини падати јача киша и пљускови праћени грмљавином, уз обилније падавине, док се у вечерњим часовима и током ноћи очекује слабљење и постепен престанак падавина са сјеверозапада.
Дуваће слаб до умјерен, понегдје на ударе јак вјетар сјеверних смјерова.
Највиша дневна температура ваздуха биће од четири до девет степени, на југу до 13, а у вишим предјелима око два степена Целзијусова, а минимална од минус два до четири, на југу до девет степени.
Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава умјерено до претежно облачно вријеме, са слабом кишом у појединим дијеловима.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница четири, Вушеград 10, Чемерно 12, Гацко и Фоча 13, Калиновик и Ливно 14, Кнежево, Хан Пијесак и Бихаћ 15, Приједор 16, Билећа, Марковица, Соколац, Шипово, Бугојно и Дрвар 17, Требиње, Мркоњић Град и Јајце 18, Нови Град и Сански Мост 19, Рибник и Сарајево 20, Сребреница 21, Рудо и Тузла 22, Бањалука, Бијељина и Зеница 23, Добој, Зворник и Србац 24 степена Целзијусова.
