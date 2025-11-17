Logo
Large banner

Стиже нам промјена времена

Извор:

АТВ

17.11.2025

15:07

Коментари:

0
Стиже нам промјена времена
Фото: Pixabay

На подручју Републике Српске и Федерације БиХ /ФБиХ/ сутра се очекује облачно и нестабилно вријеме са кишом, која ће у брдско-планинским предјелима прелазити у снијег, уз формирање сњежног покривача.

Током дана услиједиће захлађење, па ће киша прелазити у сусњежицу и снијег и понегдје у нижим предјелима, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

КК Игокеа

Кошарка

У сриједу Игокеа игра најважнију утакмицу сезоне

У вишим крајевима очекује се од пет до 15 центиметара снијега, док ће у Херцеговини падати јача киша и пљускови праћени грмљавином, уз обилније падавине, док се у вечерњим часовима и током ноћи очекује слабљење и постепен престанак падавина са сјеверозапада.

Дуваће слаб до умјерен, понегдје на ударе јак вјетар сјеверних смјерова.

Највиша дневна температура ваздуха биће од четири до девет степени, на југу до 13, а у вишим предјелима око два степена Целзијусова, а минимална од минус два до четири, на југу до девет степени.

Слађана

Србија

Крај потраге за Слађаном: Породица примила страшне вијести

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас преовладава умјерено до претежно облачно вријеме, са слабом кишом у појединим дијеловима.

Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница четири, Вушеград 10, Чемерно 12, Гацко и Фоча 13, Калиновик и Ливно 14, Кнежево, Хан Пијесак и Бихаћ 15, Приједор 16, Билећа, Марковица, Соколац, Шипово, Бугојно и Дрвар 17, Требиње, Мркоњић Град и Јајце 18, Нови Град и Сански Мост 19, Рибник и Сарајево 20, Сребреница 21, Рудо и Тузла 22, Бањалука, Бијељина и Зеница 23, Добој, Зворник и Србац 24 степена Целзијусова.

Подијели:

Таг:

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ако на овај датум октитите јелку, вјерује се да ће вас срећа пратити цијеле године

Занимљивости

Ако на овај датум октитите јелку, вјерује се да ће вас срећа пратити цијеле године

4 ч

0
У првом плану: Срђан Амиџић

Емисије

У првом плану: Срђан Амиџић

4 ч

0
Калајџић је требало да се појави на суду за 10 дана због угрожавања безбиједности друге дјевојке

Хроника

Калајџић је требало да се појави на суду за 10 дана због угрожавања безбиједности друге дјевојке

4 ч

0
ЕРС за АТВ: У обавези смо да прикажемо чињенично стање

Економија

ЕРС за АТВ: У обавези смо да прикажемо чињенично стање

4 ч

0

Више из рубрике

Злочинац Јусуф Јука Празина би могао добити улицу у Сарајеву

Друштво

Злочинац Јусуф Јука Празина би могао добити улицу у Сарајеву

4 ч

0
IDDEEA: Нема више изласка из БиХ док не платите саобраћајне казне

Друштво

IDDEEA: Нема више изласка из БиХ док не платите саобраћајне казне

5 ч

0
Беба рођена у санитету: Херојски чин екипе Хитне помоћи из Котор Вароши

Друштво

Беба рођена у санитету: Херојски чин екипе Хитне помоћи из Котор Вароши

6 ч

0
Поништен тендер МУП Српске за набавку нових радара

Друштво

Поништен тендер МУП Српске за набавку нових радара

6 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

48

Орбан: Слање додатне новчане помоћи Украјини је као слање гајбе вотке алкохоличару

18

41

Послије смрти мајке и дјеце, и отац преминуо од посљедица тровања храном

18

39

Мајка монструм убила синчића: Глава пронађена у језеру

18

33

ВИДЕО: Реконструкција убиства Алдине Јахић

18

28

Жена самој себи преразала грло моторном тестером

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner