Крај потраге за Слађаном: Породица примила страшне вијести

Извор:

Телеграф

17.11.2025

14:51

Коментари:

0
Фото: Privatna arhiva

Слађана Р. која је нестала 10.10.2025 је пронађена, али на жалост више није међу живима, објавио је Регистар несталих лица Србије.

Подсетимо, Слађана Р. (47) нестала је 10. октобра у центру Крушевца. Нестанак је одмах пријављен полицији, али, помака није било.

"Од 18.28 телефон јој је угашен и од тада јој се губи сваки траг", рекао је тада за Telegraf.rs Слађанин супруг Александар.

"У то вријеме је била посљедња порука на Вацапу и телефон се гаси, нема је нигдје. Сину је дала личну карту и здравствену књижицу. Све је остало код куће. Полиција каже да није изашла из земље", испричао је за Телеграф Александар.

Према његовим ријечима, у поруци на Вацапу Слађана је најавила да ће "отићи".

Како каже, Слађана је од прошле године потресена због смрти сестрића који је имао само 21 годину.

"Било јој је све горе и горе и често је плакала. Говорила да не може то да преживи, да је он био њен миљеник. У четвртак смо заједно ишли код неуролога, добила је лијекове за мигрену, а потом је требало да иде и код психијатра, али мислим да није отишла. Кћерка је прије два дана у свом орману, дубоко међу стварима нашла њену кутијицу са накитом, све је ту", рекао нам је након њеној нестанка.

Александар и Слађана имају четворо дјеце, а нажалост данас су потврђене и црне слутње. Александра није више међу живима.

Тагови:

Крушевац

пронађено тијело

Коментари (0)
