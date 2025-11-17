Logo
Large banner

УЗНЕМИРУЈУЋЕ! У каналу пронађено тијело без главе, истрага у току

17.11.2025

12:36

Коментари:

0
УЗНЕМИРУЈУЋЕ! У каналу пронађено тијело без главе, истрага у току
Фото: Танјуг

Мјесто Српска Црња, смјештено тик уз границу са Румунијом, јуче је завијено у црно након језивог открића које је потресло мирно погранично насеље.

Чланови локалног Ловачког удружења “Јелен” пронашли су у недјељу ујутру тијело непознате особе у поодмаклој фази распадања у каналу на периферији атара.

Мистерија је одмах продубљена шокантним детаљима са лица мјеста. Како наводе мјештани, призор је био изузетно мучан, а тијело, окренуто стомаком ка води, наводно је било обезглављено.

''Непозната особа на себи је имала само мајицу кратких рукава и шортс. Тијело је већ било у фази распадања, а наводно је било обезглављено. Ловци су одмах обавијестили полицију'', причају у невјерици мјештани Српске Црње.

Најновија вијест

Регион

Трагедија у Хрватској, пао авион: Пронађено тијело пилота

Истрага и налог за обдукцију

Полицијска управа из Зрењанина потврдила је да је случај пријављен у недјељу око 10.40.

''У атару Српске Црње, пронађено је тијело у поодмаклој фази распадања. На лице мјеста одмах су изашли припадници полиције и форензичари. О свему је обавјештено зрењанинско Више јавно тужилаштво, које је наложило хитну обдукцију тијела'', саопштено је из полиције.

Обдукција је кључна. Резултати ће морати да дају одговоре на најважнија питања: Да ли је смрт наступила насилно, ко је преминула особа и колико дуго се тијело налазило у каналу. Због степена распадања, идентификација путем ДНК анализе и стоматолошких картона биће вјероватно неопходна.

Док је трајао увиђај, пролаз до тог дијела атара био је блокиран. Селом и даље владају шок и невјерица, а мјештани се питају ко би могла бити жртва – да ли је у питању мигрант, нестала особа из околине, или је ријеч о решавању неког суровог злочина. Истрага је у току, преноси Телеграф.

Подијели:

Таг:

пронађено тијело

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Почело суђење Брајану Волшу: Осумњичен да је убио супругу Ану, чије тијело још није пронађено

Свијет

Почело суђење Брајану Волшу: Осумњичен да је убио супругу Ану, чије тијело још није пронађено

2 д

0
Језив призор: Тијело жене пронађено у згради

Хроника

Језив призор: Тијело жене пронађено у згради

3 д

0
Свети Врачи исцјељују тијело и душу: Ове обичаје данас треба испоштовати

Друштво

Свети Врачи исцјељују тијело и душу: Ове обичаје данас треба испоштовати

3 д

0
Прве слике са мјеста пада авиона: Пронађено тијело пилота

Регион

Прве слике са мјеста пада авиона: Пронађено тијело пилота

3 д

0

Више из рубрике

Група Албанаца пуцала на припаднике Војске Србије

Србија

Група Албанаца пуцала на припаднике Војске Србије

18 ч

1
"Спалите све авионе тамо, нико други не треба овако да страда": Потресне ријечи мајке копилота (30)

Србија

"Спалите све авионе тамо, нико други не треба овако да страда": Потресне ријечи мајке копилота (30)

20 ч

0
Власник чувене кафане Златибор Стојковић Бибе погинуо испред свог локала

Србија

Власник чувене кафане Златибор Стојковић Бибе погинуо испред свог локала

1 д

0
Хапшење због мучења мушкарца: Упали му у кућу, а онда је услиједио ужас

Србија

Хапшење због мучења мушкарца: Упали му у кућу, а онда је услиједио ужас

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

56

У четвртак Игокеа игра најважнију утакмицу сезоне

14

51

Крај потраге за Слађаном: Породица примила страшне вијести

14

50

Ако на овај датум октитите јелку, вјерује се да ће вас срећа пратити цијеле године

14

45

У првом плану: Срђан Амиџић

14

38

Калајџић је требало да се појави на суду за 10 дана због угрожавања безбиједности друге дјевојке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner