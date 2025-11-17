УЗНЕМИРУЈУЋЕ! У каналу пронађено тијело без главе, истрага у току

17.11.2025
12:36
Коментари:0
Мјесто Српска Црња, смјештено тик уз границу са Румунијом, јуче је завијено у црно након језивог открића које је потресло мирно погранично насеље.
Чланови локалног Ловачког удружења “Јелен” пронашли су у недјељу ујутру тијело непознате особе у поодмаклој фази распадања у каналу на периферији атара.
Мистерија је одмах продубљена шокантним детаљима са лица мјеста. Како наводе мјештани, призор је био изузетно мучан, а тијело, окренуто стомаком ка води, наводно је било обезглављено.
''Непозната особа на себи је имала само мајицу кратких рукава и шортс. Тијело је већ било у фази распадања, а наводно је било обезглављено. Ловци су одмах обавијестили полицију'', причају у невјерици мјештани Српске Црње.
Полицијска управа из Зрењанина потврдила је да је случај пријављен у недјељу око 10.40.
''У атару Српске Црње, пронађено је тијело у поодмаклој фази распадања. На лице мјеста одмах су изашли припадници полиције и форензичари. О свему је обавјештено зрењанинско Више јавно тужилаштво, које је наложило хитну обдукцију тијела'', саопштено је из полиције.
Обдукција је кључна. Резултати ће морати да дају одговоре на најважнија питања: Да ли је смрт наступила насилно, ко је преминула особа и колико дуго се тијело налазило у каналу. Због степена распадања, идентификација путем ДНК анализе и стоматолошких картона биће вјероватно неопходна.
Док је трајао увиђај, пролаз до тог дијела атара био је блокиран. Селом и даље владају шок и невјерица, а мјештани се питају ко би могла бити жртва – да ли је у питању мигрант, нестала особа из околине, или је ријеч о решавању неког суровог злочина. Истрага је у току, преноси Телеграф.
