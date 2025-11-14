Почело суђење Брајану Волшу: Осумњичен да је убио супругу Ану, чије тијело још није пронађено

14.11.2025
18:29
Коментари:0
Суђење Брајану Волшу, оптуженом да је убио своју супругу Ану, одвија се данас, након што је више пута одложено због питања о његовој способности да учествује у поступку.
Очекује се да ће данашње рочиште утврдити да ли суђење може да се настави. Привремени датум за почетак избора пороте је 18. новембар, уколико се утврди да је Волш способан.
Након што је у септембру избоден у затвору, његови адвокати су саопштили да се Волшова способност да разумије и учествује у судском поступку погоршала, пише Блиц.
Брајан Волш је оптужен да је у јануару 2023. године убио и раскомадао своју супругу, Ану Волш, родом из Србије, мајку троје дјеце и успјешну агенткињу за некретнине која је радила у Вашингтону.
Ана је нестала на сам дочек Нове године, 1. јануара 2023, а пријављена је као нестала неколико дана касније. Њено тијело никада није пронађено.
Очекује се пресуда за убиство Ане Волш: Познато када ће се Брајан Волш наћи пред судом
Непосредно пре Аниног нестанка, Брајан Волш је, према наводима тужилаштва, ангажовао приватног детектива јер је сумњао да га супруга вара. Њихов брак је већ био у кризи због његових правних проблема који нису били повезани са овим случајем.
Волш је у то вријеме био у кућном притвору, чекајући изрицање пресуде због продаје фалсификованих слика Ендија Ворхола.
Суђење за убиство Ане Волш заказано је за октобар ове године, пише НY Пост.
Брајан Волш избоден у затвору: Оптужен за убиство супруге Ане
На снимцима са надзорних камера види се како купује низ предмета у продавници – укључујући мопове, четке, заштитне наочаре и нож за сјечење, за које тужиоци тврде да их је користио како би се ријешио Аниног тијела.
Истражитељи су, наводно, пронашли тестеру са фрагментом кости у контејнеру близу куће Волшове мајке. Такође је оптужен да је користио синов иПад како би на Гуглу претраживао “како се ријешити тијела”.
Наводно је и ангажовао приватног детектива да испита његове сумње да га Ана вара, прије него што је нестала. Пар је, према наводима, имао брачне проблеме у тренутку када је Волш био у кућном притвору због оптужби да је продавао лажне умјетничке радове Ендија Ворхола.
