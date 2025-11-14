Logo
Large banner

Почело суђење Брајану Волшу: Осумњичен да је убио супругу Ану, чије тијело још није пронађено

14.11.2025

18:29

Коментари:

0
Почело суђење Брајану Волшу: Осумњичен да је убио супругу Ану, чије тијело још није пронађено

Суђење Брајану Волшу, оптуженом да је убио своју супругу Ану, одвија се данас, након што је више пута одложено због питања о његовој способности да учествује у поступку.

Очекује се да ће данашње рочиште утврдити да ли суђење може да се настави. Привремени датум за почетак избора пороте је 18. новембар, уколико се утврди да је Волш способан.

Након што је у септембру избоден у затвору, његови адвокати су саопштили да се Волшова способност да разумије и учествује у судском поступку погоршала, пише Блиц.

Анино тијело дан-данас није пронађено

Брајан Волш је оптужен да је у јануару 2023. године убио и раскомадао своју супругу, Ану Волш, родом из Србије, мајку троје дјеце и успјешну агенткињу за некретнине која је радила у Вашингтону.

Ана је нестала на сам дочек Нове године, 1. јануара 2023, а пријављена је као нестала неколико дана касније. Њено тијело никада није пронађено.

Ана Волш

Свијет

Очекује се пресуда за убиство Ане Волш: Познато када ће се Брајан Волш наћи пред судом

Мислио да га Ана вара

Непосредно пре Аниног нестанка, Брајан Волш је, према наводима тужилаштва, ангажовао приватног детектива јер је сумњао да га супруга вара. Њихов брак је већ био у кризи због његових правних проблема који нису били повезани са овим случајем.

Волш је у то вријеме био у кућном притвору, чекајући изрицање пресуде због продаје фалсификованих слика Ендија Ворхола.

Суђење за убиство Ане Волш заказано је за октобар ове године, пише НY Пост.

BRAJAN-VOLŠ-130925

Свијет

Брајан Волш избоден у затвору: Оптужен за убиство супруге Ане

Гуглао “како се ријешити тијела”

На снимцима са надзорних камера види се како купује низ предмета у продавници – укључујући мопове, четке, заштитне наочаре и нож за сјечење, за које тужиоци тврде да их је користио како би се ријешио Аниног тијела.

Истражитељи су, наводно, пронашли тестеру са фрагментом кости у контејнеру близу куће Волшове мајке. Такође је оптужен да је користио синов иПад како би на Гуглу претраживао “како се ријешити тијела”.

Наводно је и ангажовао приватног детектива да испита његове сумње да га Ана вара, прије него што је нестала. Пар је, према наводима, имао брачне проблеме у тренутку када је Волш био у кућном притвору због оптужби да је продавао лажне умјетничке радове Ендија Ворхола.

Подијели:

Тагови:

SAD

Ana Volš

Суђење

ubistvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Брајан Волш избоден у затвору: Оптужен за убиство супруге Ане

Свијет

Брајан Волш избоден у затвору: Оптужен за убиство супруге Ане

2 мј

0
Брајан Волш негира кривицу за убиство супруге: На интернету претраживао како се ријешити тијела

Свијет

Брајан Волш негира кривицу за убиство супруге: На интернету претраживао како се ријешити тијела

2 мј

0
Мотив убиства Ане Волш језивији него што се мислило: Појавили се нови докази

Свијет

Мотив убиства Ане Волш језивији него што се мислило: Појавили се нови докази

3 мј

0
Ови људи ће бити кључни за рјешавање убиства Ане Волш

Свијет

Ови људи ће бити кључни за рјешавање убиства Ане Волш

3 мј

0

Више из рубрике

Васпитачица довела бијесног пса у вртић, животиња напала петоро дјеце

Свијет

Васпитачица довела бијесног пса у вртић, животиња напала петоро дјеце

2 ч

0
"Имаћу ноћне море због овога": Људи вриштали од шока на мјесту стравичне несреће

Свијет

"Имаћу ноћне море због овога": Људи вриштали од шока на мјесту стравичне несреће

2 ч

0
Захарова: Права намјера Кијева нису преговори, већ куповина времена

Свијет

Захарова: Права намјера Кијева нису преговори, већ куповина времена

2 ч

0
Полицајка оргијала са затвореницима и доносила им дрогу, камере све снимиле

Свијет

Полицајка оргијала са затвореницима и доносила им дрогу, камере све снимиле

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

12

Лото резултати: Који бројеви су извучени у 90. колу?

20

09

Вјерници славе Ђурђиц: Према народном вјеровању на овај празник нам стиже зима

20

08

Усијање: Тачка пуцања

20

00

Познато ко је погинуо у паду авиона код Суботице

19

59

Жену ударило возило на пјешачком прелазу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner