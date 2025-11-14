Захарова: Права намјера Кијева нису преговори, већ куповина времена

Извор:
СРНА
14.11.2025
17:46
Коментари:0
Украјина уопште није жељела преговоре, већ их је одлагала ради куповине времена, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Она је подсјетила да је од почетка преговора украјински предсједник Владимир Зеленски више пута омаловажавао руску делегацију, вршећи психолошки притисак.
"Сјећате ли се да је Зеленски рекао да је руска делегација на погрешном нивоу, да су присутни погрешни стручњаци, да нема никога са ким би се могло сарађивати и разговарати", додала је Захарова.
Она је указала да је Кијев прекршио своја обећања размијенивши мање од 30 одсто од 1.200 људи колико је договорено.
Свијет
Полицајка оргијала са затвореницима и доносила им дрогу, камере све снимиле
"Данас је сасвим јасно да је Украјина уопште није жељела преговоре. То је само била тактика, жеља да се добије на времену ради прераспоређивања трупа и наоружавања. То потврђује и интервју замјеника украјинског министра спољних послова Сергија Кислице за `Тајмс`", рекла је Захарова.
Британски лист "Тајмс" објавио је, након интервјуа Кислице, да су прекинути преговори Русије и Украјине.
Русија и Украјина су одржале три рунде директних разговора у Истанбулу у мају и јулу, што је резултирало размјеном заробљеника.
Стране су размијениле и пројекте меморандума о рјешавању кризе.
Друштво
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Култура
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму