Пољски музеј позива Роберта де Нира да погледа портрет свог двојника

Пољски музеј је позвао америчког глумца Роберта де Нира да посјети Вроцлав, град на југу Пољске, и види портрет из 17. вијека познат по својој сличности са њим.
Слику под називом "Портрет Јохана Фогта", изложену у Националном музеју, насликао је 1628. године Бартоломеус Штробел Млађи, један од најистакнутијих барокних сликара Шлезије.
Дјело приказује човјека за кога се вјерује да је Јохан Фогт, вроцлавски званичник, и има запањујуће сличности са америчким оскаровцем - познати изглед, поглед, па чак и мали младеж на једном од образа, преноси TVP World.
Музеј је саопштио да портрет, оивичен богато резбареним позлаћеним рамом, привлачи све већу пажњу на друштвеним мрежама због невјероватне сличности.
''Платно приказује зрелог мушкарца са брковима и карактеристичном шиљатом брадом, представљеног у попрсју на тамној позадини, како пажљиво гледа у посматрача. Занимљиво је да лице модела подсјећа на лице савременог америчког филмског глумца Роберта де Нира. Сличност је запањујућа'', наводи се на веб-сајту Националног музеја.
Штробел, рођен у Вроцлаву 1591. године, школовао се у Прагу у вријеме владавине цара Рудолфа II, а касније је стварао широм Пољске, укључујући Гдањск, Елблаг и Торуњ.
Његово најпознатије дјело, "Иродова гозба и обезглављивање Светог Јована Крститеља", дио је колекције музеја Прадо у Мадриду.
