Logo
Large banner

Пољски музеј позива Роберта де Нира да погледа портрет свог двојника

Извор:

Танјуг

14.11.2025

17:10

Коментари:

0
Пољски музеј позива Роберта де Нира да погледа портрет свог двојника

Пољски музеј је позвао америчког глумца Роберта де Нира да посјети Вроцлав, град на југу Пољске, и види портрет из 17. вијека познат по својој сличности са њим.

Слику под називом "Портрет Јохана Фогта", изложену у Националном музеју, насликао је 1628. године Бартоломеус Штробел Млађи, један од најистакнутијих барокних сликара Шлезије.

Дјело приказује човјека за кога се вјерује да је Јохан Фогт, вроцлавски званичник, и има запањујуће сличности са америчким оскаровцем - познати изглед, поглед, па чак и мали младеж на једном од образа, преноси TVP World.

Музеј је саопштио да портрет, оивичен богато резбареним позлаћеним рамом, привлачи све већу пажњу на друштвеним мрежама због невјероватне сличности.

''Платно приказује зрелог мушкарца са брковима и карактеристичном шиљатом брадом, представљеног у попрсју на тамној позадини, како пажљиво гледа у посматрача. Занимљиво је да лице модела подсјећа на лице савременог америчког филмског глумца Роберта де Нира. Сличност је запањујућа'', наводи се на веб-сајту Националног музеја.

Штробел, рођен у Вроцлаву 1591. године, школовао се у Прагу у вријеме владавине цара Рудолфа II, а касније је стварао широм Пољске, укључујући Гдањск, Елблаг и Торуњ.

Његово најпознатије дјело, "Иродова гозба и обезглављивање Светог Јована Крститеља", дио је колекције музеја Прадо у Мадриду.

Подијели:

Тагови:

muzej

Robert de Niro

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Роберт Де Ниро са 35 година млађом партнерком на вечери код Бајдена

Сцена

Роберт Де Ниро са 35 година млађом партнерком на вечери код Бајдена

1 год

0
Де Ниро се суди са бившом асистенткињом, викнуо јој на суду "срам те било"

Сцена

Де Ниро се суди са бившом асистенткињом, викнуо јој на суду "срам те било"

2 год

0
Медвјед код музеја у Јапану

Свијет

Медвјед безбрижно прошетао поред музеја

1 седм

0
Отворен Велики египатски музеј: Први пут од открића изложена цијела Тутанкамонова гробница

Култура

Отворен Велики египатски музеј: Први пут од открића изложена цијела Тутанкамонова гробница

1 седм

0

Више из рубрике

Нова правила за жири који одучује о додјели Оскара

Култура

Нова правила за жири који одучује о додјели Оскара

11 ч

0
Banski dvor, Banjaluka, Banja Luka

Култура

Изложба "Иво Андрић и Италија – документа"

1 д

0
Преминула звијезда филма "Ловац на змајеве" након тешке борбе са раком

Култура

Преминула звијезда филма "Ловац на змајеве" након тешке борбе са раком

2 д

0
Изашао први трејлер за филм "Повратак Жикине династије"

Култура

Изашао први трејлер за филм "Повратак Жикине династије"

2 д

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

12

Лото резултати: Који бројеви су извучени у 90. колу?

20

09

Вјерници славе Ђурђиц: Према народном вјеровању на овај празник нам стиже зима

20

08

Усијање: Тачка пуцања

20

00

Познато ко је погинуо у паду авиона код Суботице

19

59

Жену ударило возило на пјешачком прелазу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner