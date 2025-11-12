Преминула звијезда филма "Ловац на змајеве" након тешке борбе са раком

12.11.2025
Глумац Хомајун Ершади преминуо је у 78. години након борбе са раком.
Вијест о смрти глумца потврдила је иранска државна новинска агенција ИРНА.
Хомајун Ершади је стекао свјетску славу захваљујући свом раду у холивудским продукцијама као што су "Ловац на змајеве" из 2007. и политички акциони трилер "Зеро Дарк Тхиртy" из 2012. године, награђен Оскаром.
Од легендарног глумца се опраштају бројни фанови, преноси Б92.
Тако тужна вијест! Почивај у миру! 'Укус трешње' је сјајан филм", написао је један обожавалац на Фејсбуку.
"За неке глумце, само неколико наступа је довољно да оставе трајан утисак на глобалну публику и филмске критичаре! Хомајун Ершади је био један од оних ријетких глумаца који ће се увијек са радошћу памтити, посебно ће га се сјећати они који су прави поштоваоци иранских филмова", додао је други.
"Почивај у миру, Хомајун Ершади. Та изузетна изведба у једном од ремек-дјела модерне кинематографије 'Укус трешње' памтиће се док год посљедњи човјек са сензибилитетом буде живио", написао је један корисник Икса.
Други је додао: "Почивај у миру, Хомајун Ершади. Твоја изведба у 'Укусу трешње'" је једини разлог зашто сам још уијвек овдје данас".
"'Укус трешње' је један од најбољих филмова икада снимљених, али мој први сусрет са Хомајуном Ершадијем био је у филму 'Ловац на змајеве', а његова глума у том филму једино је што ми је остало у сјећању током година. Почивај у миру", написао је још један фан великог глумца.
Хомајун, који је био архитекта прије него што се окренуо глуми, присјетио се свог великог пробоја у интервјуу за иранске новине у децембру 2020. године.
"Једног дана, док сам чекао на црвеном свјетлу на једној од техеранских улица, неко је покуцао на прозор мог аута. Окренуо сам се и схватио да је то Абас Кијаростами. Спустио сам прозор и он је рекао: 'Ја сам Абас Кијаростами. Снимам филм и волио бих да ти будеш у њему'".
"Сљедећег дана Кијаростами је дошао у моју канцеларију. Разговарали смо око сат времена. Рекао ми је да ће ускоро путовати у иностранство на фестивал и замолио ме је да посетим његову канцеларију и будем на аудицији за његовог асистента. Отишао сам, урадио пробни снимак, а три недјеље касније су ме позвали да ми кажу да сам изабран за улогу у филму 'Укус трешње'", рекао је.
У филму је глумио Техеранца средњих година који се вози кроз градско предграђе у потрази за неким ко је спреман да га сахрани након што изврши самоубиство. Филм је освојио Златну палму на Филмском фестивалу у Кану 1997. године, коју је подијелио са филмом "Јегуља" и покренуо Хомајунову каријеру.
