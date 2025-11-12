Logo
Large banner

Преминула звијезда филма "Ловац на змајеве" након тешке борбе са раком

12.11.2025

16:38

Коментари:

0
Преминула звијезда филма "Ловац на змајеве" након тешке борбе са раком
Фото: Pixabay

Глумац Хомајун Ершади преминуо је у 78. години након борбе са раком.

Вијест о смрти глумца потврдила је иранска државна новинска агенција ИРНА.

Хомајун Ершади је стекао свјетску славу захваљујући свом раду у холивудским продукцијама као што су "Ловац на змајеве" из 2007. и политички акциони трилер "Зеро Дарк Тхиртy" из 2012. године, награђен Оскаром.

Beba

Свијет

Дјечак (3) преминуо када је са ујаком пао преко терасе

Од легендарног глумца се опраштају бројни фанови, преноси Б92.

Тако тужна вијест! Почивај у миру! 'Укус трешње' је сјајан филм", написао је један обожавалац на Фејсбуку.

"За неке глумце, само неколико наступа је довољно да оставе трајан утисак на глобалну публику и филмске критичаре! Хомајун Ершади је био један од оних ријетких глумаца који ће се увијек са радошћу памтити, посебно ће га се сјећати они који су прави поштоваоци иранских филмова", додао је други.

"Почивај у миру, Хомајун Ершади. Та изузетна изведба у једном од ремек-дјела модерне кинематографије 'Укус трешње' памтиће се док год посљедњи човјек са сензибилитетом буде живио", написао је један корисник Икса.

Други је додао: "Почивај у миру, Хомајун Ершади. Твоја изведба у 'Укусу трешње'" је једини разлог зашто сам још уијвек овдје данас".

"'Укус трешње' је један од најбољих филмова икада снимљених, али мој први сусрет са Хомајуном Ершадијем био је у филму 'Ловац на змајеве', а његова глума у том филму једино је што ми је остало у сјећању током година. Почивај у миру", написао је још један фан великог глумца.

Хомајун, који је био архитекта прије него што се окренуо глуми, присјетио се свог великог пробоја у интервјуу за иранске новине у децембру 2020. године.

Mijatovic

Фудбал

Предраг Мијатовић о преминулом сину: "Звао сам свештеника..."

"Једног дана, док сам чекао на црвеном свјетлу на једној од техеранских улица, неко је покуцао на прозор мог аута. Окренуо сам се и схватио да је то Абас Кијаростами. Спустио сам прозор и он је рекао: 'Ја сам Абас Кијаростами. Снимам филм и волио бих да ти будеш у њему'".

"Сљедећег дана Кијаростами је дошао у моју канцеларију. Разговарали смо око сат времена. Рекао ми је да ће ускоро путовати у иностранство на фестивал и замолио ме је да посетим његову канцеларију и будем на аудицији за његовог асистента. Отишао сам, урадио пробни снимак, а три недјеље касније су ме позвали да ми кажу да сам изабран за улогу у филму 'Укус трешње'", рекао је.

У филму је глумио Техеранца средњих година који се вози кроз градско предграђе у потрази за неким ко је спреман да га сахрани након што изврши самоубиство. Филм је освојио Златну палму на Филмском фестивалу у Кану 1997. године, коју је подијелио са филмом "Јегуља" и покренуо Хомајунову каријеру.

Подијели:

Таг:

preminuo glumac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

beba

Свијет

Дјечак (3) преминуо када је са ујаком пао преко терасе

9 ч

0
Познати спортиста пронађен мртав у затворској ћелији

Остали спортови

Познати спортиста пронађен мртав у затворској ћелији

1 д

0
Ruža cvijet

Сцена

Преминуо легендарни глумац

1 д

0
Преминуо Дејан Ристановић

Србија

Преминуо Дејан Ристановић

1 д

0

Више из рубрике

Изашао први трејлер за филм "Повратак Жикине династије"

Култура

Изашао први трејлер за филм "Повратак Жикине династије"

5 ч

1
Објављен први трејлер за филм о Владимиру Путину

Култура

Објављен први трејлер за филм о Владимиру Путину

23 ч

0
Преминуо Радоман Кањевац

Култура

Преминуо Радоман Кањевац

3 д

0
Рад професора Данила Ковача награђен у Србији

Култура

Рад професора Данила Ковача награђен у Србији

3 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

39

Нови закон доноси велике промјене за пензионере

20

34

Централне вијести, 12.11.2025.

20

30

Предсједник Барселоне проговорио о повратку Месија

20

19

Леброн Џејмс у развојној лиги!

20

16

Ајвар који је Тито волио, његов кувар га је припремао по посебном рецепту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner