Драма у Паризу: На станици махао ножем, пријетио да ће убити бившу жену

14.11.2025

16:53

Драма у Паризу: На станици махао ножем, пријетио да ће убити бившу жену
Фото: АТВ

Полицајци су данас пуцали у мушкарца на жељезничкој станици Монтпарнассе у Паризу, након што је витлао ножем и претио да ће убити бившу жену.

Према информацијама тужилаштва у питању је мушкарац познат по породичном насиљу.

"Према првим информацијама које су нам доступне, мушкарац познат по породичном насиљу је показивао нож, а полицајац је употријебио ватрено оружје да га заустави. Након тога, мушкарац је себи нанио повреде ножем", навели су из тужилаштва.

Полиција ФБиХ

Хроника

Полицајац осумњичен да је претукао супругу предат Тужилаштву

Према наводима, наоружани мушкарац је претио да ће отићи до бивше супруге и убити је. Приликом покушаја хапшења, мушкарац није хтио да се повинује наредбама и почео је да се сам повређује ножем који је држао у руци.

У цијелом хаосу страдао је и случајни пролазник, који је задобио лакше тјелесне повреде.

Путници свједоче да је сцена била веома стресна.

"Био сам на тераси у централном холу и радио, када је одјекнуо врло јак звук. Сви су почели да бјеже. Још ми руке дрхте," рекао је очевидац за француске медије.

(телеграф)

