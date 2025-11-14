Logo
Ево који износ иде за обнову стамбене зграде у Власеници

14.11.2025

16:35

Vatrogasci gase požar u zgradi
Фото: Radiša Kandić (Zvornik TV)

Управни одбор Фонда солидарности Републике Српске одобрио је 350.000 КМ за обнову стамбене зграде у Власеници која је изгорјела у пожару.

Према одлуци, новац ће бити исплаћен општини Власеница која води активности на санацији посљедица пожара који је избио 26. августа и у којем је изгорјело 10 станова, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе с јавношћу.

Трудница

Друштво

ФЗО се огласио пренаталним тестовима: Настављамо

За реализацију одлуке задужени су Фонд солидарности, Министарство финансија и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, додаје се у саопштењу, преноси РТРС.

Тагови:

Власеница

пожар

stambeno zbrinjavanje

Фонд солидарности

