Ево који износ иде за обнову стамбене зграде у Власеници

14.11.2025
16:35
Коментари:0
Управни одбор Фонда солидарности Републике Српске одобрио је 350.000 КМ за обнову стамбене зграде у Власеници која је изгорјела у пожару.
Према одлуци, новац ће бити исплаћен општини Власеница која води активности на санацији посљедица пожара који је избио 26. августа и у којем је изгорјело 10 станова, саопштено је из Бироа Владе Републике Српске за односе с јавношћу.
Друштво
ФЗО се огласио пренаталним тестовима: Настављамо
За реализацију одлуке задужени су Фонд солидарности, Министарство финансија и Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, додаје се у саопштењу, преноси РТРС.
Градови и општине
2 мј0
Република Српска
6 мј0
Република Српска
7 мј0
Градови и општине
7 мј0
Градови и општине
8 ч7
Градови и општине
8 ч0
Градови и општине
9 ч0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму