Logo
Large banner

Oд дијабетеса болује 1.143 грађана

Извор:

СРНА

14.11.2025

12:11

Коментари:

0
Oд дијабетеса болује 1.143 грађана

На подручју Новог Града регистрована су 1.143 обољела од дијабетес мелитуса, речено је данас из Дома здравља у овој општини.

Та здравствена установа организовала је данас бесплатну контролу садржаја шећера у крви и крвног притиска на штанду у главној улици у Новом Граду, поводом Свјетског дана борбе против дијабетеса.

Медицинска сестра у Дому здравља Нови Град Мирјана Бајић рекла је да дијабетес може да утиче на људе у свим животним фазама.

"Дијабетес или шећерна болест је хронична болест коју карактерише трајно повишен ниво глукозе у крви. Настаје када гуштерача не производи довољно хормона инсулина који помаже глукози да путем крвотока уђе у ћелије, гдје се користи као извор енергије", објаснила је Бајићева.

Кија Коцкар и Катарина Живковић

Сцена

Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић

Према њеним ријечима, фактори ризика за настанак дијабетеса су прекомјерна тјелесна тежина, недостатак физичке активности и генетска предиспозиција.

"Симптоми су прекомјерна жеђ, учестало мокрење, необјашњив губитак тјелесне тежине, умор, исцрпљеност и ране које споро зарастају", навела је Бајићева.

Она је рекла да се дијабетес може лијечити, а посљедице избјећи или одгодити правилном исхраном, физичком активношћу, узимањем лијекова, редовном контролом код породичног доктора којом се дијабетес може открити, а потом и лијечити компликације.

Подијели:

Тагови:

dijabetes

Нови Град

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: Области климе и гаса - уставна надлежност Српске и ФБиХ

БиХ

Кошарац: Области климе и гаса - уставна надлежност Српске и ФБиХ

4 ч

0
Кија Коцкар и Катарина Живковић

Сцена

Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић

4 ч

0
Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

Занимљивости

Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

4 ч

0
Олупина Титаника

Економија

Џепни сат путника "Титаника" процијењен на милион фунти

4 ч

0

Више из рубрике

Медицинари Хитне службе Требиње на располагању и када је најкритичније

Градови и општине

Медицинари Хитне службе Требиње на располагању и када је најкритичније

5 ч

0
Нових 800 метара пута за мјештане Бистрице

Градови и општине

Нових 800 метара пута за мјештане Бистрице

20 ч

0
У Требињу велики број вртића, у регистрима само два

Градови и општине

У Требињу велики број вртића, у регистрима само два

20 ч

0
Зуби / протеза

Градови и општине

Потрага у бх. граду: Изгубио зубну протезу, моли за помоћ суграђане

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

35

Ево који износ иде за обнову стамбене зграде у Власеници

16

24

УН покреће истрагу због масовних убистава у Судану

16

23

Њемачка: Смањена пријетња од "Банде чекића"

16

22

Минић: Васпитачи ће увијек имати моју подршку

16

16

Јапанка се "удала" за мушкарца којег је направила вјештачка интелигенција?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner