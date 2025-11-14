Oд дијабетеса болује 1.143 грађана

Извор:
СРНА
14.11.2025
12:11
Коментари:0
На подручју Новог Града регистрована су 1.143 обољела од дијабетес мелитуса, речено је данас из Дома здравља у овој општини.
Та здравствена установа организовала је данас бесплатну контролу садржаја шећера у крви и крвног притиска на штанду у главној улици у Новом Граду, поводом Свјетског дана борбе против дијабетеса.
Медицинска сестра у Дому здравља Нови Град Мирјана Бајић рекла је да дијабетес може да утиче на људе у свим животним фазама.
"Дијабетес или шећерна болест је хронична болест коју карактерише трајно повишен ниво глукозе у крви. Настаје када гуштерача не производи довољно хормона инсулина који помаже глукози да путем крвотока уђе у ћелије, гдје се користи као извор енергије", објаснила је Бајићева.
Сцена
Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић
Према њеним ријечима, фактори ризика за настанак дијабетеса су прекомјерна тјелесна тежина, недостатак физичке активности и генетска предиспозиција.
"Симптоми су прекомјерна жеђ, учестало мокрење, необјашњив губитак тјелесне тежине, умор, исцрпљеност и ране које споро зарастају", навела је Бајићева.
Она је рекла да се дијабетес може лијечити, а посљедице избјећи или одгодити правилном исхраном, физичком активношћу, узимањем лијекова, редовном контролом код породичног доктора којом се дијабетес може открити, а потом и лијечити компликације.
БиХ
4 ч0
Сцена
4 ч0
Занимљивости
4 ч0
Економија
4 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
20 ч0
Градови и општине
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
35
16
24
16
23
16
22
16
16
Тренутно на програму