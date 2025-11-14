Logo
Кошарац: Области климе и гаса - уставна надлежност Српске и ФБиХ

Извор:

СРНА

14.11.2025

12:10

Кошарац: Области климе и гаса - уставна надлежност Српске и ФБиХ
Фото: Срна

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац одбацио је као неприхватљиво тумачење Европске комисије у вези са спровођењем одређених корака из Листе реформи и Реформске агенде БиХ, те истакао да је области климе и гаса у уставној надлежности Републике Српске и Федерације БиХ, а не БиХ.

Кошарац је изјавио Срни да је, према том тумачењу, потребно направити поједине корекције у корацима који се односе на реализацију активности из области климе и гаса, што је супротно уставним надлежностима у БиХ.

"То нећемо подржати, јер су области климе и гаса у уставној надлежности Републике Српске и Федерације БиХ, а не заједничког нивоа. Никада нећемо пристати на ЕУ интеграције, ако то значи умањење уставног капацитета и отимање надлежности Српске", поручио је Кошарац.

Он је истакао да је примарни задатак да се одбрани и очува уставна позиција Републике Српске.

"Остајемо при тексту Реформске агенде и Листе реформи, коју је Савјет министара усвојио на 62. ванредној сједници. Тај текст је и достављен Европској комисији као став БиХ", рекао је Кошарац.

Он је подсјетио да је то текст који је усвојен на темељу ставова институција Републике Српске и одражава уставну дистрибуцију надлежности у БиХ и институција БиХ.

"О томе сам обавијестио Дирекцију за економско планирање, која комуницира са Европском комисијом о овим питањима", напоменуо је Кошарац.

Сташа Кошарац

