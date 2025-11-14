Logo
Дом народа опет без кворума

СРНА

СРНА

14.11.2025

10:47

Дом народа опет без кворума
Фото: СРНА

Дом народа Парламентарне скупштине БиХ ни након паузе није успио обезбиједити кворум, тако да се нису стекли услови за њено одржавање, рекао је предсједавајући Дома народа Кемал Адемовић.

Прије него је прекинуо сједницу, Адемовић је констатовао да јој присуствује пет делегата из Клуба Бошњака, два из Клуба Хрвата, те један из Клуба Срба.

Да би Дом народа могао радити и доносити одлуке, потребно је да сједници присуствују по три делегата из сваког клуба народа.

Утврђен узрок катастрофалног пожара у Тузли

Адемовић је обавијестио присутне да ће, уколико Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ идуће седмице усвоји буџет БиХ за 2025. годину, хитна сједница Дома народа о буџету бити одржана у четвртак, 20. новембра.

На дневном реду данашње сједнице било је више законских приједлога који су раније усвојени у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ.

Дом народа

