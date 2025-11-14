Logo
Украо новчаник из аута па 'пеглао' картице

Аутор:

Стеван Лулић

14.11.2025

11:52

Коментари:

0
Добојска полиција ухапсила је М.С. из овог града због сумње да је из аутомобила украо новчаник и потом 'пеглао' картице које је у њему нашао.

"Полицијској станици Добој 1, пријављено да је из путничког возила оштећеног лица нестао новчаник са личним документима и банковним картицама, те да је извршено више трансакција једном од банковних картица", навела је Полицијска управа Добој.

Додаје се да је брзом реакцијом полиције идентификован и ухапшен починилац, а отуђени предмети биће враћени власнику.

"Након документовања предмета против наведеног лица Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај о извршеном кривичном дјелу", закључује се у саопштењу ПУ Добој.

Крађа

Добој

Коментари (0)
12

11

Oд дијабетеса болује 1.143 грађана

12

10

Кошарац: Области климе и гаса - уставна надлежност Српске и ФБиХ

12

05

Спомиње се интимни снимак: Не смирује се рат Кије Коцкар и Каће Живковић

12

04

Коначно да и њима крене: Ова 3 знака бришу све дугове и купају се у парама

11

59

Џепни сат путника "Титаника" процијењен на милион фунти

