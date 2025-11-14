Украо новчаник из аута па 'пеглао' картице

Аутор:Стеван Лулић
14.11.2025
11:52
Добојска полиција ухапсила је М.С. из овог града због сумње да је из аутомобила украо новчаник и потом 'пеглао' картице које је у њему нашао.
"Полицијској станици Добој 1, пријављено да је из путничког возила оштећеног лица нестао новчаник са личним документима и банковним картицама, те да је извршено више трансакција једном од банковних картица", навела је Полицијска управа Добој.
Додаје се да је брзом реакцијом полиције идентификован и ухапшен починилац, а отуђени предмети биће враћени власнику.
"Након документовања предмета против наведеног лица Окружном јавном тужилаштву Добој биће достављен извјештај о извршеном кривичном дјелу", закључује се у саопштењу ПУ Добој.
