Русија је захвална Сјеверној Кореји на херојској и несебичној помоћи њених деминера у Курској области, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков новинарима.
"Никада нећемо заборавити ову помоћ. Овај рад се наставља, опасан је и тежак, а наши корејски пријатељи нам заиста помажу. Веома цијенимо то", поручио је Песков.
Поред тога, портпарол је истакао да је Русија и даље заинтересована за рад Г20, те да се одувијек противила свакој политизацији агенде ове организације.
"Г20 свакако задржава свој значај и важност за многе земље које учествују у овом формату", рекао је Песков.
Раније ове године, начелник Генералштаба Оружаних снага Русије Валериј Герасимов у извјештају предсједнику Русије Владимиру Путину посебно издвојио помоћ Сјеверне Кореје у уништавању украјинских снага у Курској области.
Путин је захвалио одредима Корејске народне армије који су учествовали у борбама против украјинских снага које су продрле у Курску пограничну област и додао да је лично захвалан предсједнику Сјеверне Кореје Ким Џон Уну, цијелом руководству и народу те земље, пише Спутњик.
