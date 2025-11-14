Logo
Кремљ: Никада нећемо заборавити херојску помоћ Сјеверне Кореје

Извор:

Sputnjik

14.11.2025

11:41

Moskva/Kremlj
Русија је захвална Сјеверној Кореји на херојској и несебичној помоћи њених деминера у Курској области, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков новинарима.

"Никада нећемо заборавити ову помоћ. Овај рад се наставља, опасан је и тежак, а наши корејски пријатељи нам заиста помажу. Веома цијенимо то", поручио је Песков.

Поред тога, портпарол је истакао да је Русија и даље заинтересована за рад Г20, те да се одувијек противила свакој политизацији агенде ове организације.

"Г20 свакако задржава свој значај и важност за многе земље које учествују у овом формату", рекао је Песков.

Раније ове године, начелник Генералштаба Оружаних снага Русије Валериј Герасимов у извјештају предсједнику Русије Владимиру Путину посебно издвојио помоћ Сјеверне Кореје у уништавању украјинских снага у Курској области.

Путин је захвалио одредима Корејске народне армије који су учествовали у борбама против украјинских снага које су продрле у Курску пограничну област и додао да је лично захвалан предсједнику Сјеверне Кореје Ким Џон Уну, цијелом руководству и народу те земље, пише Спутњик.

