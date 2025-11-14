Ученик у школу донио реплику метка, родитељи тврде да малтретира вршњаке

Извор:
Ученик седмог разреда Основне школе Милица Павловић у Чачку у школу је донио метак, што је уплашило и ђаке и родитеље који су одмах о тој ситуацији обавијештени.
- Дјечак тренира у стрељани, друга дјеца га се плаше. Често говоре да их и психички и физички малтретира. Био је родитељски састанак на ком су били и замјеник директора, секретар школе и психолог. Дјечак је суспендован на 20 дана, каже један од родитеља ученика ове школе.
Осим овог случаја, како кажу родитељи чули су, да је и јуче дошло до инцидента када је у школу један ученик донио нож и сатару.
Поводом изјава родитеља, контактирана је и управа Основне школе Милица Павловић у Чачку.
- Када је у питању ученик седмог разреда, тачно је да је он донио реплику метка у школу. Ми смо одмах предузели све потребне мејре и сви надлежни органи су о томе обавијештени. Када је у питању овај други случај, да је један ученик донио у школу нож и сатару, то заиста први пут чујем. За тај случај није било никаквих пријава, рекао је за РИНУ директор школе Драган Васиљевић.
Он додаје да ће школа током дана издати званично саопштење поводом случаја ученика из седмог разреда који је у школу донио реплику метка.
