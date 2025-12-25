Logo
Ови дијелови Бањалуке остају без струје

Извор:

АТВ

25.12.2025

08:00

Ови дијелови Бањалуке остају без струје
Фото: АТВ

Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електропривреде.

Дијелови улица Илије Гарашанина и Пољског партизанског батаљона струје неће имати у времену од 09:00 до 10:00 часова.

Друштво

Српска богатија за 25 беба

Дијелови улица Фрушкогорска, Ранка Шипке, Давида Штрпца, Наталије Јовић, Лесковачка, Трла, Жарка Згоњанина, Милана Радмана, Радослава Лакића и Булевар војводе Степе Степаповића струје неће имати од 09:00 до 14:00 часова.

Бањалука

struja

