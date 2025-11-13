Logo
Нових 800 метара пута за мјештане Бистрице

Извор:

АТВ

13.11.2025

20:03

Коментари:

0
Нових 800 метара пута за мјештане Бистрице
Фото: АТВ

Села Врбашка, Јелићи и Бистрица код Градишке добили су нових 800 метара асфалтиране путне дионице. Мјештани кажу да ће им то олакшати обављање свакодневних обавеза, посебно у зимским мјесецима.

"Мјесна заједница Бистрица има 22 км неасфалтираних путева и онда свака километража која се асфалтира нама пуно значи јер тешко је насипају се и камиони свега али сарађујемо добро решавају се наши захтјеви јер је пуно заједница и не може се свима удовољити али ваљда ћемо дочекати да још буде боља сарадња", рекла је Добрила Злојутро, предсједник МЗ Бистрица Јелићи.

Вриједност овог пројекта је 104 000 КМ, а грађани су дали свој допринос и учествовали у финансирању са 20 000 КМ. С обзиром да је овај дио мјесне заједнице познат по воћарству, воћари кажу да ће им нови пут помоћи да лакше дистрибуишу своје производе до крајњег купца.

"Не само за воћарство него је у циљу да одржимо села и да се омладина враћа у село пошто видимо да се села гасе и школе осим пута имамо и расвјета нам је потребна то је од великог значаја да се села не угасе", рекао је Милан Јањуз, воћар Јелићи Бистрица.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић каже да су ове године у многим мјесним заједницама настављена улагања како би се побољшао квалитет живота у руралним срединама.

"Могу рећи да смо ове године инвестирали значајна средства у инфраструктурно опремање читавог простора града градишка. У 18 МЗ смо асфалтирали око 15 км то је инвестиција од око 1,6 милиона км из нашег буџета и могу с поносом да кажем да у оквиру наших финансијских могућности али и оно што се договоримо са грађанима уврстимо у наш буџет да се трудимо да то реализујемо", рекао је Зоран Аџић, градоначелник Градишке.

Из градске управе су најавили наставак активности на модернизацији путева како би мјештани имали савременије услове за живот и рад и како би се становништво задржало у овим срединама.

