Ове намирнице најбрже уништавају бубреге, треба их избјегавати

25.12.2025

17:15

Ове намирнице најбрже уништавају бубреге, треба их избјегавати
Фото: Pixabay

Бубрезима је потребно доста течности и адекватна храна како би нормално функционисали. Ипак, неке намирнице могу негативно да утичу на рад бубрега у свакодневној исхрани, због чега их треба избјегавати.

Имајте на уму да су бубрези нешто попут ратника-заштитника у људском тијелу. Имају кључну улогу у уклањању отпада и вишка течности из тијела.

Но, неодговарајући стил живота, који укључује избор нездраве хране, може озбиљно да нашкоди здрављу и правилном функционисању бубрега.

У наставку откријте коју храну одмах треба да престанете да једете или барем смањите унос на минимум, ако желите да ваши бубрези што дуже остану здрави и ефикасни.

rad od kuce pixabay ilustracija

Здравље

Пет савјета за здравље ако радите ноћне смјене

Месне прерађевине

Месне прерађевине, попут сланине, кобасица, хот догова и бургера, велика су пријетња за здравље бубрега.

Таква храна има висок удио натријума, а редован прекомеран унос натријума може да доведе до повишења крвног притиска и излагања бубрега прекомјерном напору и стресу.

Осим тога, истраживања сугеришу да унос више протеина животињског него биљног поријекла може да убрза прогресију бубрежне болести.

2026 godišnji horoskop

Занимљивости

Годишњи хороскоп 2026: Година када Сатурн у Овну мијења судбину свих 12 знакова

Газирани сокови

Газирана пића имају изузетно висок удио шећера, те готово никакву нутритивну вриједност. Стога таква пића у вашу исхрану уносе додатне калорије (нутритивно сасвим бескорисне), што за посљедицу може да има гојење.

Истраживања су показала да је конзумирање газираних пића повезано с низом болести, као што су остеопороза, бубрежне болести, метаболички синдром и стоматолошки проблеми.

Крајње је вријеме да престанете да пијете газирана пића и вратите се води или свјежим воћним соковима, као што је то, на примјер, свјежа лимунада.

kilogrami mrsavljenje 1

Здравље

Зашто је понекад добро да направите паузу у процесу мршављења?

Пржени кромпирићи

Ако конзумирате кромпир у облику чипса или у облику пржених кромпирића у ресторанима брзе хране, требало би да знате да кромпир у таквом прженом облику чини много штете вашим бубрезима, пише Стил.

Храну пржену у дубоком уљу требало би избјегавати како бисте заштитили срце и бубреге од болести. Осим тога, кромпир обилује калијум, а унос калијума би требало да смање сви они који већ имају неку бубрежну болест.

Смрзнута јела

Истраживања су показала да процесирана храна, попут полуготових смрзнутих јела и јела припремљених за микроталасне могу да допринесу развоју дијабетеса типа 2.

Тешко или ултра процесирана храна значи да је реч о храни која је пуна скривених масти, шећера и/или натријума. Увијек је боље припремити свежи оброк од цјеловитих намирница и избјегавати смрзнуту полуготову храну коју је довољно испржити или загријати да буде спремна за конзумирање.

Ако баш морате јести смрзнута јела, одаберите она код којих је на декларацији истакнута ознака да имају низак удио натријума или да “нема додате соли”. Таквом оброку можете мало да „побољшате“ нутритивну квалитету додавањем свјежег поврћа или воћа, пише Слободна Далмација.

