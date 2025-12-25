Logo
Црна лимунада је постала прави хит у свијету, а ево како се прави

25.12.2025

14:28

Црна лимунада је постала прави хит у свијету, а ево како се прави
Фото: Printscreen/X/trinityserbia

Лимунада је добра, али црна лимунада је нешто много боље! Овај свјетски хит је најбољи напитак за детокс и уживање. Правићете је сваки дан!

Црна лимунада се издваја као најједноставнији и најефикаснији савезник за раван стомак и савршено здравље.

Ових дана сте сигурно примјетили на друштвеним мрежама црни напитак који је описан као лимунада. Није грешка, заиста је ријеч о лимунади, али она у себи садржи активни угаљ направљен од кокосове коре и дрвета, који том пићу даје необичну црну боју.

Како активни угаљ помаже у детоксу и мршављењу?

Кључ успјеха црне лимунаде лежи у активном угљу, који није обичан угаљ, већ супстанца са огромном порозном површином. Он д‌јелује као магнет: у тијелу се не вари, већ пролази кроз дигестивни тракт и везује за себе све токсине, хемикалије и отпадне материје, пре него што се избаци из организма.

илу-цигарете-07102025

Друштво

Забрана пушења у Српској: Када која одредба ступа на снагу

Ова способност везивања помаже у детоксикацији, олакшава рад јетре и црева, те убрзава метаболизам, што директно помаже у борби против килограма. Зато је ово савршено рјешење и за јутро након „бурног“ викенда!

Овај напитак је одличан за детоксикацију организма и губитак килограма, а добро ће вам доћи и након бурног ноћног провода.

Осим активног угља који можете купити у многим апотекама, за црну лимунаду вам је потребна и вода, сок од лимуна или лимете и заслађивач попут меда или јаворовог сирупа.

Када је најбоље пити црну лимунаду?

Да бисте максимално искористили детокс потенцијал, обратите пажњу на вријеме конзумације. Идеално је пити црну лимунаду ујутру, на празан желудац. Активан угаљ треба да д‌јелује несметано, па се препоручује да је конзумирате барем сат времена пре доручка, или два сата прије и послије узимања било каквих лијекова, суплемената или витамина.

Ако је користите као опоравак од мамурлука, попијте је прије спавања и ујутру. Никада је немојте пити уз оброк, преноси Крстарица.

