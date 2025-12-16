Logo
Монаси са Хиландара често доживе дубоку старост: Без обзира на доба године, на трпези увијек имају једну намирницу

16.12.2025

08:38

Људи се често питају како то да монасиса Хиландара доживљавају дубоку старост и готово никад се не разбољевају.

Одговор је једноставан: они много воде рачуна о здрављу, а храна им је у томе велики савезник. Осим тога, они зању да је кључ доброг живота, умјереност.

Њихов начин исхране прије специфичан и донекле сличан интермитентном посту, јер уносе храну унутар девет сати, док преосталих 15 сати то не раде.

Манастир Манасија

Друштво

Зимска идила у манастиру Манасија: Ухваћени дивни моменти, дјеца се грудвају са монасима

Поред тога што веома рано устају и више сати дневно проводе у молитвама, што је важно за добро ментално здравље, и физички су веома активни на дневном нивоу и имају тачно прописан ритам узимања оброка.

По типику, монаси са Хиландара једу два пута дневно – имају ручак и вечеру, и то унутар девет сати, што значи да преосталих 15 сати упражњавају такозвани интермитентни пост, односно уздржавање од хране.

''На Хиландару је јеловник и пракса, типик, да они девет сати једу'' каже за Политику др Вера Шћепановић, инфектолог, и наставља:

Монах Илија

Друштво

Рођен је са мишићном дистрофијом, дуго носио тежак крст болести, а онда ријешио да се замонаши!

''Њима је ручак у шест сати ујутро, пошто у два сата већ имају службу која траје четири сата. Монаси не једу одмах послије буђења, већ кад заврше службу. Вечера им је у три сата. Нема никаквог грицкања између ручка и вечере, и то је сигурно добар начин да се не оптерећују храном и да оно што су узели у једном оброку елиминишу, па да онда у чист дигестивни систем унесу сљедећи оброк'', рекла је она.

Пријема ријечима докторке Шћепановић, интермитентни пост свакоме може да побољша здравље.

Коју храну једу монаси са Хиландара?

На њиховој трпези налазе се искључиво свјеже намирнице, без конзерванса, зачина и масти. Од слаткиша, на њиховој трпези су мед, локум и халва. Само понекад пију кафу и мало вина.

Њихову трпезу често красе шумско воће, печурке и зелене салате, које осигуравају разноврсност и свјежину, пише Стил.

Месо није дио њиховог јеловника, умјесто тога, свјежа риба заузима централно мјесто, као и други морски плодови и једу је без обзира на доба године.

Hitna pomoć

Свијет

Срушила се жичара: Погинуло седам монаха

Златно правило које се поштује на Хиландару је узимање квалитетних мањих оброка. Монаси никада не једу обилно, већ скромно и умјерено, тек толико колико им је потребно да сачувају снагу.

Једно од кључних правила јесте умјереност – монаси једу онолико колико им је заиста потребно, вјерујући да тјелесна скромност води ка духовном испуњењу.

