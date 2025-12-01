Logo

Зимска идила у манастиру Манасија: Ухваћени дивни моменти, дјеца се грудвају са монасима

01.12.2025

11:31

Коментари:

0
Зимска идила у манастиру Манасија: Ухваћени дивни моменти, дјеца се грудвају са монасима
Фото: Instagram/@manasija.rs/screenshot

Док су друштвене мреже уобичајено преплављене саобраћајним несрећама и удесима, један видео снимак који је недавно освануо, међутим, уљепшао је свима дан, а на ком је ухваћена дирљива сцена испред манастира Манасија у Србији која нас подсјећа колико је заправо мало потребно за срећу, док је главни "кривац" снијег.

Поменути видео снимак постављен је на званичном Инстаграм профилу манастира Манасија, а на ком се види како се бројна дјечица, сва разиграна и у добром расположењу, грудвају са такође добро расположених монахом манастира, док све вријеме сцена, што због крупних пахуља снијега које непрестано падају, што због и саме тишине у околини овог светог мјеста, изгледа бајковито и идилично.

"Увијек више говорите Богу о својој дјеци, него својој дјеци о Богу -Свети Порфирије Кавсокаливит", пише у кратком, али значајном опису испод објављеног видеа.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

манастир

Манастир Манасија

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Свјетски дан против ХИВ-а/АИДС-а: Бесплатно тестирање у 13 градова Српске

Друштво

Свјетски дан против ХИВ-а/АИДС-а: Бесплатно тестирање у 13 градова Српске

5 ч

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Прочитајте ову молитву током Божићног поста: Доноси мир у души свакоме ко је изговори

5 ч

0
Сутра састанак радне групе за измјене и допуне Закона о правима бораца

Друштво

Сутра састанак радне групе за измјене и допуне Закона о правима бораца

5 ч

0
Упозорење за возаче! Опрезно у саобраћају, магла у котлинама и вишим предјелима

Друштво

Упозорење за возаче! Опрезно у саобраћају, магла у котлинама и вишим предјелима

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

26

Минић: Влада Српске увијек била подршка нашим спортистима

15

25

Шест трикова за модеран и женствен изглед зими

15

16

Пет грешака које могу да униште парфем

15

16

Хорор призори на ауто-путу: Послије одсјечених шака, пронађено и тијело без главе

15

13

Који хороскопски знакови заједно чине најхаотичнији спој?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner