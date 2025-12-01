Зимска идила у манастиру Манасија: Ухваћени дивни моменти, дјеца се грудвају са монасима

01.12.2025
11:31
Коментари:0
Док су друштвене мреже уобичајено преплављене саобраћајним несрећама и удесима, један видео снимак који је недавно освануо, међутим, уљепшао је свима дан, а на ком је ухваћена дирљива сцена испред манастира Манасија у Србији која нас подсјећа колико је заправо мало потребно за срећу, док је главни "кривац" снијег.
Поменути видео снимак постављен је на званичном Инстаграм профилу манастира Манасија, а на ком се види како се бројна дјечица, сва разиграна и у добром расположењу, грудвају са такође добро расположених монахом манастира, док све вријеме сцена, што због крупних пахуља снијега које непрестано падају, што због и саме тишине у околини овог светог мјеста, изгледа бајковито и идилично.
"Увијек више говорите Богу о својој дјеци, него својој дјеци о Богу -Свети Порфирије Кавсокаливит", пише у кратком, али значајном опису испод објављеног видеа.
(Телеграф.рс)
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
15
26
15
25
15
16
15
16
15
13
Тренутно на програму