Прочитајте ову молитву током Божићног поста: Доноси мир у души свакоме ко је изговори

Божићни пост који је у току траје 40 дана и осим суздржавања од хране, подразумева чишћење духа од грешних мисли и дијела, што може представљати право искушење, које се превазилази помоћу молитве.
Када се говори о посту, углавном се акценат ставља на храну и алкохолна пића која треба заобилазити, док се духовна припрема готово и не помиње.
Припрема за празник Христовог Рођења је прилика за апсолутно чишћење духа, покајање, исцјељење и приближавање Богу.
Вјеровање каже: Данас посебно треба да пазимо шта говоримо и избјегавамо расправе
Како би мисли вратили на прави пут, изговорите следећу молитву:
“Твоја утроба, Богородице, поста свијета трпеза са небесним Хлебом, Христом Богом нашим. Сваки који једе од Њега не умире, као што рече Хранитељ свију. Часнију од Херувима и славнију неупоредиво од Серафима, Тебе, што непорочно Бога Реч роди, сушту Богородицу величамо. Молитвама светих Отаца наших, Господе Исусе Христе, Боже наш, помилуј нас. Амин.”
Славимо Светог Јована Златоустог: Вјерује се да треба узети књигу у руке
Када је патријарх Павле говорио о посту, увијек је истицао три велика гријеха, која су нарочито опасна. То су гордост, преједање и непоштовање поста, преноси Стил.
