На дан Светог Нектарија ова молитва се чита за потомство

Многи вјерници свједоче да су послије искрене молитве Светом Нектарију Егинском, чији дан православни вјерници обиљежавају 22. новембра, и посјете његовом манастиру доживјели дубоке духовне промјене и добили дуго очекивани дар потомства.
Свети Нектарије Егински, познат по стрпљењу, благости и чудесним исцјељењима, посебно се поштује међу супружницима који пролазе кроз тешку борбу неплодности, као и међу онима који се налазе у животним искушењима и безизлазним ситуацијама.
Вјерује се да Свети Нектарије својим тихим и смиреним заступништвом пред Богом доноси утјеху, снагу и наду тамо гдје је она најпотребнија. Зато се његова молитва често изговара са дубоким повјерењем, уз молбу да Господ по његовом заговору услиши и благослови сваки дом жељан дјеце, мира и Божије милости.
"Свети Божији Нектарије, силни у вјери и примјер стрпљења и дуготрпељивости, смиреноумља и неопакости, побожно поштујемо твој свети спомен и молимо тебе, који си неправедно био оклеветан и тешко искушан прогонствима и протјеривањем из клира Александрије, да опростиш својим упокојеним прогонитељима, а нас све да очуваш и сачуваш од сваког зла и посрнућа.
Заговарај, Свети Божији, да Господ, Спаситељ и Откупитељ наш, утврди божанском Својом силом и благодаћу и мале и велике у Православној вјери. Нека Он руководи нашу омладину и дарује Свом народу обиље Својих добара.
Свети Божији Нектарије, ти који си с толиком побожношћу служио Пресветој Богородици, Мајци Господа нашега, буди њен смирени молитељ, да она штити и чува наш народ и да донесе цијелом свијету мир, слогу и љубав, на славу Имену Пресвете Тројице. Амин."
