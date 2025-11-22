Logo

На дан Светог Нектарија ова молитва се чита за потомство

На дан Светог Нектарија ова молитва се чита за потомство

Многи вјерници свједоче да су послије искрене молитве Светом Нектарију Егинском, чији дан православни вјерници обиљежавају 22. новембра, и посјете његовом манастиру доживјели дубоке духовне промјене и добили дуго очекивани дар потомства.

Свети Нектарије Егински, познат по стрпљењу, благости и чудесним исцјељењима, посебно се поштује међу супружницима који пролазе кроз тешку борбу неплодности, као и међу онима који се налазе у животним искушењима и безизлазним ситуацијама.

Вјерује се да Свети Нектарије својим тихим и смиреним заступништвом пред Богом доноси утјеху, снагу и наду тамо гдје је она најпотребнија. Зато се његова молитва често изговара са дубоким повјерењем, уз молбу да Господ по његовом заговору услиши и благослови сваки дом жељан дјеце, мира и Божије милости.

Молитва Светом Нектарију Егинском

"Свети Божији Нектарије, силни у вјери и примјер стрпљења и дуготрпељивости, смиреноумља и неопакости, побожно поштујемо твој свети спомен и молимо тебе, који си неправедно био оклеветан и тешко искушан прогонствима и протјеривањем из клира Александрије, да опростиш својим упокојеним прогонитељима, а нас све да очуваш и сачуваш од сваког зла и посрнућа.

Заговарај, Свети Божији, да Господ, Спаситељ и Откупитељ наш, утврди божанском Својом силом и благодаћу и мале и велике у Православној вјери. Нека Он руководи нашу омладину и дарује Свом народу обиље Својих добара.

Свети Божији Нектарије, ти који си с толиком побожношћу служио Пресветој Богородици, Мајци Господа нашега, буди њен смирени молитељ, да она штити и чува наш народ и да донесе цијелом свијету мир, слогу и љубав, на славу Имену Пресвете Тројице. Амин."

