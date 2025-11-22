Logo

Добили сте СМС о уплати на рачун? Иза овога се крије озбиљна превара

22.11.2025

На друштвеним мрежама осванула је објава о новом облику СМС преваре у којој се преваранти представљају као званичне банке, како би кориснике довели у заблуду и незаконито одузели новац.

Наиме, на "Редиту" се појавио још један примјер преваре у којој се преваранти представљају као Банка Поштанска штедионица и шаљу поруку о наводној уплаћеној суми на рачун.

Корисник ове друштвене мреже поделио је преписку СМС-а који је добио од непознатог броја, а који се представља као банка. Уз објаву је јасно поставио питање: "Каква је ово превара?".

"Евидентирана је уплата у износу од 20.250,00 динара на Ваш рачун 200000013557483024. Банка Поштанска штедионица. Од‌јава СТОП на 5005", наводи се у лажној поруци.

Очигледно је циљ поруке да код примаоца изазове панику или знатижељу - да помисли да се ради о грешци, нежељеној уплати или нечему што мора да провери. Сљедећи корак оваквих превара обично је покушај да вас наведу да кликнете на неки линк, одговорите поруком или позовете број који води на њихове сервисе. На крају добију ваше личне податке, податке о рачуну или вас наведу да извршите уплату.

Како препознати превару

Банке не шаљу овакве поруке са насумичних бројева. Не шаљу информације о уплатама у класичној СМС форми без имена пошиљаоца.

Поруке са "од‌јавом" на кратки код - типа СТОП, често служе да потврде да је број активан, па касније слиједи нова превара. Број рачуна у поруци је измишљен и не одговара стварном формату за корисничке рачуне.

На основу фотографије, јасно је да се ради о класичној СМС "фишинг" превари - преваранти се представљају у име Поштанске штедионице, покушавајући да порука изгледа као обавјештење о трансакцији. Оно што је специфично јесте да нема линка, као што је обично случај, већ се сада тражи одговор на поруку, што доводи до закључка да су преваранти унаприједили своје методе рада.

С обзиром да су овакве преваре готово свакодневне, најбоље је игнорисати поруку. Не одговарајте СТОП или било шта друго што се нуди у том тренутку, ако порука изгледа сумњиво. И наравно, немојте кликтати на линкове ако их пошаљу у другој поруци.

Дејан Гавриловић из Удружења за заштиту потрошача "Ефектива", још раније је дао изјаву за Информер и том приликом истакао да је овакав вид преваре најчешћи, јер преваранти имају за циљ искључиво да добију личне податке и тиме скину сав новац са рачуна, а то углавном раде преко линка који долази са непознатог броја или као у овом случају, тражењем одговора на њихову поруку.

"То су често преваре које долазе из иностранства, али не мора увек да значи. Они пошаљу линк који води ка формулару за попуњавање личних података. Постоје људи који када наседну чак ни не пријаве случај, јер се углавном осјећају непријатно. Али, принцип је исти, раде само да скину новац са рачуна", рекао је Гавриловић и додао:

"Да би неко уплатио новац на рачун, довољно је само да оставите ваш број рачуна, јер особа на тај начин не може да вам уради ништа, осим да уплати одређен износ. Када дајете све личне податке, логично је да ће преварант то злоупотријебити."

