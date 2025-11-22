Винарије из Српске на Винској визији Отвореног Балкана

Извор:
На Међунароном сајму "Винска визија Отвореног Балкана" учествује осам винарија и шест дестилерија из Републике Српске, међу којима су вина "Вукоје" из Херцеговине и "Дједова ракија" из Лакташа, али и производи мањих произвођача попут "Поткозарја" из Приједора.
Предсједник Удружења винара Републике Српске и БиХ Радован Вукоје каже да је ово најреферентнији регионални сајам на којем учествују винари из цијелог свијета и да је поносан што су винари из Херцеговине од почетка дио тога.
"Подруми `Вукоје` су присутни са својим винима која су освојила више од 1.000 различитих признања на свјетским највећим сајмовима. Изложили смо и вина која су ове године оцјењена као најбоља у региону, као што је Царско вино, које је освојило највише оцјене", рекао је Вукоје новинарима из Републике Српске.
Посјетиоцима су представљена и маслинова уља подрума "Вукоје", која су почетком године освојила двије златне медаље у Њујорку, затим дестилати од грожђа, али и туристички потенцијал Републике Српске кроз Вински пут Херцеговине.
Вукоје је увјерен да ће штанд и ове године имати велики број посјетилаца из цијелог свијета.
Бренд "Дједова ракија" из Лакташа присутан је већ трећу годину заредом на "Винској визији Отвореног Балкана". Ове године представљени су "Дједова шљивовица", "Дједова виљамовка" и "Дједова јабука", али и различити ликери.
Директор продаје Дејан Шикања сматра да учешће на сајму утиче на већу препознатљивост бренда као и све већу пораст продаје.
"Ми смо у Републици Српској и БиХ водећи бренд у врхунским ракијама и најпродаванији. Извози се у Србију, Црну Гору, Хрватску, Словенију, Аустрију и Њемачку, али и у Аустралију и Кину, а у преговорима смо за Америку и Канаду", појаснио је Шикања.
Више винарија и дестилерија из Републике Српске представило се на сајму уз помоћ Привредне коморе Републике Српске, међу којима и "Стара Херцеговачка кућа – Дарови Херцеговине", која са подручја Требиња представља винарије "Ђордан", "Достић" и "Берак".
Даворин Даниловић из "Старе Херцеговачке куће" рекао је да су ове винарије представила понуду разноврсних сорти вина, од аутохтоне сорте Жилавке која "тражи сунце, камен и воду", преко Вранца и Мерлота, до француских сорти вина.
Срђан Зрилић из винарије "Јунгић" из Челинца сматра да би свака свака винарија требало да се појави на овом сајму.
"Ми смо водећа винарија у сјеверном дијелу БиХ, у Републици Српској и долазимо да покажемо шта може да да бањалучки дио и од интернационалних и од аутохтоних сорти", каже Зрилић.
Први пут на сајму је породична дестилерија "Поткозарје", а њена представница Наташа Букеља увјерена је да је за такву малу дестилерију, учешће на оваквом свјетском догађају одскочна даска за позиционирање на тржишту.
Они су на сајму представили бренди "Белијер" који се, каже Букеља, ради од девет врста аутохтоних сорти јабуке поткозарског краја, гдје се дуплом дестилацијом и одлежавањем у храстовим бурадима добија коначан производ спакован у модерну амбалажу са етикетом коју су радили студенти Универзитета у Бањалуци.
На Сајму су се представили и подрум Манастира Тврдош, винарије "Вера" из Требиња, "Пајић" из Брчког, као и дестиларије "Нибла" из Лакташа, "Штрбац" из Бањалуке, "Епоха" из Лопара и "Паљанка".
