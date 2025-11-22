Logo

Вози се једном траком: Отежан саобраћај на путу Добој-Станари

22.11.2025

13:06

Коментари:

0
Фото: Уступљена фотографија

Снијег отежава одвијање саобраћаја на ауто-путу "9. јануар" Бањалука-Добој, а на путу Добој-Станари у Остружњи заглављено је теретно возило због чега се вози једном траком, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

Преко превоја Копривница на путу Бугојно-Купрес саобраћај је обустављен за сва возила због обореног стабла, а обустава саобраћаја је и на дионици Сарајево-Трново у мјесту Оглавак због заглављеног вангабаритног теретњака.

Отежано се вози и на путевима Бањалука-Мањача-Чађавица, Мркоњић Град-Млиништа, Тисовац-Кнежево-Угар, Котор Варош-Кнежево, преко Борја на путу Теслић-Котор, Шипово-Ново Село, преко Ростова на путу Бугојно-Нови Травник, преко Макљена на путу Прозор-Горњи Вакуф, преко Рогоја од Сарајева према Фочи и преко Романије од Сарајева према Рогатици.

Отежан саобраћај

Друштво

Тотално обустављен саобраћај: Попријечила се се три дампера

Обустава за теретни саобраћај је преко Романије, Рогоја, кроз Рипачки кланац, преко Ланишта, Оштреља, Карауле.

У тунелу Караула на путу Жепче-Маглај отежано се вози због два заглављена теретна моторна возила.

АМС-а, због сњежних падавина, апелује да возачи камиона са приколицом и шлепери користе зимску опрему преко превоја Комар /Доњи Вакуф-Травник/.

Снијег

autoput

саобраћај

