Вози се једном траком: Отежан саобраћај на путу Добој-Станари

22.11.2025
13:06
Коментари:0
Снијег отежава одвијање саобраћаја на ауто-путу "9. јануар" Бањалука-Добој, а на путу Добој-Станари у Остружњи заглављено је теретно возило због чега се вози једном траком, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
Преко превоја Копривница на путу Бугојно-Купрес саобраћај је обустављен за сва возила због обореног стабла, а обустава саобраћаја је и на дионици Сарајево-Трново у мјесту Оглавак због заглављеног вангабаритног теретњака.
Отежано се вози и на путевима Бањалука-Мањача-Чађавица, Мркоњић Град-Млиништа, Тисовац-Кнежево-Угар, Котор Варош-Кнежево, преко Борја на путу Теслић-Котор, Шипово-Ново Село, преко Ростова на путу Бугојно-Нови Травник, преко Макљена на путу Прозор-Горњи Вакуф, преко Рогоја од Сарајева према Фочи и преко Романије од Сарајева према Рогатици.
Друштво
Тотално обустављен саобраћај: Попријечила се се три дампера
Обустава за теретни саобраћај је преко Романије, Рогоја, кроз Рипачки кланац, преко Ланишта, Оштреља, Карауле.
У тунелу Караула на путу Жепче-Маглај отежано се вози због два заглављена теретна моторна возила.
АМС-а, због сњежних падавина, апелује да возачи камиона са приколицом и шлепери користе зимску опрему преко превоја Комар /Доњи Вакуф-Травник/.
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
5 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
15
27
15
25
15
23
15
17
15
16
Тренутно на програму