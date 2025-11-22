Logo

Тотално обустављен саобраћај: Попријечила се се три дампера

Извор:

АТВ

22.11.2025

12:45

Коментари:

0
Тотално обустављен саобраћај: Попријечила се се три дампера
Фото: Уступљена фотографија

На магистралном путу Сарајево-Трново попријечила су се три дампера због чега је на овој дионици пута саобраћај тотално обустављен.

Јак снијег који током ноћи и јутра пада у Српској отежава саобраћај и кретање грађана.

Возачима се савјетује да прилагоде брзину и начин вожње условима на путу.

Снијег у Бањалуци

Бања Лука

Снијег оковао поједине дијелове Бањалуке

Подијели:

Тагови:

Снијег

Trnovo

саобраћај

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Руски стручњаци представили најнапредније методологије у настави

Друштво

Руски стручњаци представили најнапредније методологије у настави

3 ч

0
Драгослав је најстарији учитељ у Српцу, описменио више од 40 генерација ђака

Друштво

Драгослав је најстарији учитељ у Српцу, описменио више од 40 генерација ђака

5 ч

0
Стижу обилне падавине, очекује се снијег о до пола метра

Друштво

Стижу обилне падавине, очекује се снијег о до пола метра

6 ч

0
Храбри Душан Павичар из Трна путује у Турску на лијечење

Друштво

Храбри Душан Павичар из Трна путује у Турску на лијечење

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

27

Олујна бура рушила стабла у Ријеци, повријеђена Италијанка

15

25

Реља Поповић подигао Секу Алексић

15

23

МУП Српске издао двије наредбе и обавјештење за грађане

15

17

Убијен вођа навијача Партизана: Ове године већ два пута избјегао смрт

15

16

Бјелица: Снијег непрестано пада, али се одржава проходност путева

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner