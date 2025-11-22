Тотално обустављен саобраћај: Попријечила се се три дампера

Извор:
На магистралном путу Сарајево-Трново попријечила су се три дампера због чега је на овој дионици пута саобраћај тотално обустављен.
Јак снијег који током ноћи и јутра пада у Српској отежава саобраћај и кретање грађана.
Возачима се савјетује да прилагоде брзину и начин вожње условима на путу.
