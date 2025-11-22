Храбри Душан Павичар из Трна путује у Турску на лијечење

22.11.2025
Велики херој Душан Павичар из Трна у недјељу путује на лијечење у Турску, уз потпуну финансијску подршку Фонда солидарности "Душа дјеце", који је преузео трошкове терапије, смјештаја и превоза, потврдила је његова мајка Весна Павичар.
Иако има само девет и по година, Душан Павичар је већ осјетио сав терет живота, јер од рођења води тешку животну борбу.
"У недјељу имамо лет из Сарајева. Јако смо захвални Фонду солидарности који нам је изашао у сусрет, платио све трошкове лијечења, смјештаја и авионске карте", казала је Весна и додала да је породица добила и значајну финансијску помоћ путем хуманитарног броја који је био активан у претходном периоду.
Како каже, Душан је тренутно стабилан и добар.
"Ако Бог да, када одемо на лијечење, биће помака", каже храбра мајка.
Истиче да ће љекари у Турској урадити опсежну дијагностику, а он ће тамо боравити до 8. децембра.
Из Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству “Душа дјеце” потврдили су да финансирају Душаново лијечење.
"Душан је добио препоруку и конзилијарно мишљење да се лијечење настави у Турској. Осим терапије, Фонд покрива и трошкове превоза и смјештаја", навели су из Фонда.
Душан је на свијет дошао са тешким здравственим стањем – црвенило коже покрива 90 одсто тијела, а хемангиом је захватио и унутрашње органе, душник, десно око, рожњачу и мождану опну.
Душан данас има свега 11 килограма, не прича, не може самостално сједити, носи пелене и једе искључиво миксану храну. Због компликација је планирана и уградња ПЕГА.
Његова животна прича носи још много бола, отац му је преминуо, а мајка, и сама нарушеног здравља, остала је сама да се брине о њему и још двоје малољетне дјеце. Иза себе има четири операције стомака, два пута је носила стому, али и поред свега, храбро се бори да буде ослонац својој дјеци.
Као нада појавила се могућност лијечења матичним ћелијама у Турској, пишу Независне новине.
