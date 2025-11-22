У Српској рођено 10 беба

Извор:
АТВ
22.11.2025
08:27
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 10 беба, по пет дјевојчица и дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Три бебе рођене су у Приједору, под двије у Бијељини и Фочи, а по једна у Зворнику, Источном Сарајеву и Градишци.
Свијет
Венс: Мишљење да је побједа Украјине на дохват руке ако дамо више новца - фантазија
У Приједору су рођена три дјечака, у Бијељини дјевојчица и дјечак, у Фочи двије дјевојчице, у Зворнику и Градишци по једна дјевојчица, а у Источном Сарајеву један дјечак.
Порода није било у породилиштима у Бањалуци, Добоју, Требињу и Невесињу.
Свијет
2 ч0
Кошарка
2 ч0
Друштво
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму