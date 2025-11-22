Logo

У Српској рођено 10 беба

Извор:

АТВ

22.11.2025

08:27

Коментари:

0
У Српској рођено 10 беба
Фото: pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 10 беба, по пет дјевојчица и дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Три бебе рођене су у Приједору, под двије у Бијељини и Фочи, а по једна у Зворнику, Источном Сарајеву и Градишци.

Џеј Ди Венс

Свијет

Венс: Мишљење да је побједа Украјине на дохват руке ако дамо више новца - фантазија

У Приједору су рођена три дјечака, у Бијељини дјевојчица и дјечак, у Фочи двије дјевојчице, у Зворнику и Градишци по једна дјевојчица, а у Источном Сарајеву један дјечак.

Порода није било у породилиштима у Бањалуци, Добоју, Требињу и Невесињу.

Подијели:

Тагови:

bebe

породилиште

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Венс: Мишљење да је побједа Украјине на дохват руке ако дамо више новца - фантазија

Свијет

Венс: Мишљење да је побједа Украјине на дохват руке ако дамо више новца - фантазија

2 ч

0
Јокић међу најзаслужнијима за побједу Денвера над Хјустоном

Кошарка

Јокић међу најзаслужнијима за побједу Денвера над Хјустоном

2 ч

0
Снијег цеста аутомобили паркинг

Друштво

Обилан снијег отежава саобраћај у планинским крајевима

2 ч

0
Предизборна тишина у Републици Српској

Република Српска

Предизборна тишина у Републици Српској

3 ч

0

Више из рубрике

Снијег цеста аутомобили паркинг

Друштво

Обилан снијег отежава саобраћај у планинским крајевима

2 ч

0
Данас је свети Нектарије Егински, ево шта обичаји налажу

Друштво

Данас је свети Нектарије Егински, ево шта обичаји налажу

3 ч

0
Умро брат митрополита Амфилохија

Друштво

Умро брат митрополита Амфилохија

12 ч

0
Народ прича: Пратимо траг вуне - како Мањача чува традицију

Друштво

Народ прича: Пратимо траг вуне - како Мањача чува традицију

12 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

56

Отежано саобраћање на путу Теслић – Чечава због палог дрвета

10

49

Потврђен први смртни случај изазван опасним вирусом

10

45

Из Хрватске у Ватикан стизали фалсификати о Степинцу

10

41

Ево шта ће ускоро замијенити мобилне телефоне

10

38

Трамп пружио подршку градоначелнику Њујорка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner