Умро брат митрополита Амфилохија

21.11.2025
22:20
Добрија Радовић, брат блаженопочившег митрополита Амфилохија преминуо је данас у 84. години.
Добрија је једно од многобројне дјеце које су изродили њихови родитељи Ћиро и Милева, а преминуо је на крсну славу братства Радовић из племена морачког - Светог Архангела Михаила.
Како се наводи, света литургија са опелом биће одржана сутра у цркви Светог Пантелејмона и Светог Климента Охридског са почетком у 9 сати. После литургије Добрија ће бити сахрањен у 14 сати на гробљу Биљеге у Барама Радовића у Доњој Морачи.
Од преминулог Добрије, осим супруге и деце, опростили су се браћа Павић, Василије и Раде, као и сестра Милијана, пише Телеграф.рс.
