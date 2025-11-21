Logo

Умро брат митрополита Амфилохија

21.11.2025

22:20

Коментари:

0
Умро брат митрополита Амфилохија
Фото: Pixabay

Добрија Радовић, брат блаженопочившег митрополита Амфилохија преминуо је данас у 84. години.

Добрија је једно од многобројне дјеце које су изродили њихови родитељи Ћиро и Милева, а преминуо је на крсну славу братства Радовић из племена морачког - Светог Архангела Михаила.

Како се наводи, света литургија са опелом биће одржана сутра у цркви Светог Пантелејмона и Светог Климента Охридског са почетком у 9 сати. После литургије Добрија ће бити сахрањен у 14 сати на гробљу Биљеге у Барама Радовића у Доњој Морачи.

Народ прича: Како Мањача чува традицију

Друштво

Народ прича: Пратимо траг вуне - како Мањача чува традицију

Од преминулог Добрије, осим супруге и деце, опростили су се браћа Павић, Василије и Раде, као и сестра Милијана, пише Телеграф.рс.

Подијели:

Таг:

Mitropolit Amfilohije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Народ прича: Пратимо траг вуне - како Мањача чува традицију

Друштво

Народ прича: Пратимо траг вуне - како Мањача чува традицију

1 ч

0
Држављанима БиХ одбијен улазак у Њемачку

Свијет

Држављанима БиХ одбијен улазак у Њемачку

1 ч

0
Какве нас цијене прасића очекују до Божића?

Друштво

Какве нас цијене прасића очекују до Божића?

1 ч

0
Сухомеснати производи на мети инспекције

Друштво

Сухомеснати производи на мети инспекције

2 ч

0

Више из рубрике

Народ прича: Пратимо траг вуне - како Мањача чува традицију

Друштво

Народ прича: Пратимо траг вуне - како Мањача чува традицију

1 ч

0
Какве нас цијене прасића очекују до Божића?

Друштво

Какве нас цијене прасића очекују до Божића?

1 ч

0
Сухомеснати производи на мети инспекције

Друштво

Сухомеснати производи на мети инспекције

2 ч

0
Сутра је свети Нектарије Егински: Обавезно изговорите ове ријечи

Друштво

Сутра је свети Нектарије Егински: Обавезно изговорите ове ријечи

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

39

Додик: Брза саобраћајница Клашнице-Бањалука огледало Српске

22

39

Пожар у полицијској станици, дио града остао без струје

22

33

Мjесец рођења открива тачну годину када ћете се обогатити

22

25

Нови снимак дивљања у БиХ: Тркали се магистралом и возили 240 км/х

22

20

Умро брат митрополита Амфилохија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner