Држављанима БиХ одбијен улазак у Њемачку

Инспекторат граничне полиције Мемингена јуче је имао више акција током пасошке контроле на аеродрому Меминген (Мемингерберг), а у једном случају, полицајци су одбили улазак држављанима Босне и Херцеговине.
Како стоји у саопштењу, двојици држављана Босне и Херцеговине у четвртак је одбијен улазак у Њемачку, а ријеч је о путницима који су заједно допутовали из Тузле (Босна и Херцеговина). Они су током контроле навели да је разлог њихове посјете Њемачкој туристичке природе, те да ће одсјести код пријатеља.
Међутим, током контроле при уласку у земљу показало се, на основу пртљага који су носили, а који је детаљно прегледан, да двојица младића очигледно нису првенствено дошли да посјете пријатеља, већ да обављају радну дјелатност монтера.
Пошто за то нису посједовали потребну радну дозволу, улазак им је одбијен и враћени су првим летом назад у своју домовину.
