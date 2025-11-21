Logo
Није грижа савјести: Шта се крије иза признања Брајана Волша

Курир

21.11.2025

19:22

Ана Волш, Београђанка нестала у Америци, за њено убиство осумњичен супруг Брајан Волш
Фото: Приватна архива

Брајан Волш пред америчким судом признао је да је лагао полицију и уклонио тијело супруге Ане Волш, али не и да ју је убио, што је по америчким медијима, дио добре стратегије тима одбране оптуженог.

Амерички медији данима полемишу о томе зашто је Брајан Волш прије самог избора пороте и без консултација са тужилаштвом одлучио да призна кривицу и то по мањим тачкама оптужнице, али не и за кривично дјело убиство.

Рамо Исак

Република Српска

Рамо Исак се мијеша у изборе у Републици Српској

Волш је, подсјетимо навео да је тело супруге бацио у контејнер и да је обмануо полицију, али није признао да је убио.

Стратегија

Роналд Саливан, професор права на Харварду за "ЦНН" причао је о новонасталој ситуацији и могућој стратегији која спрема правни тим окривљеног Брајана Волша.

"Одлука да се Волш изјасни кривим по тим оптужбама је невјероватно смио потез одбране. Ово омогућава одбрани да фокусира суђење искључиво на питање да ли је оптужени убио своју жену, што потенцијално ограничава доказе које ће порота видјети о Волшовом одлагању Аниних остатака. То би могао бити добар стратешки потез за одбрану", рекао је професор.

Како је потом додао могуће је да Волшови адвокати маневришу да се њихов клијент суочи са мањим оптужбама за убиство у нади да ће избјећи доживотну робију. До сада су Волшови адвокати јасно ставили до знања да он не признаје убиство супруге, упркос признању за лагање полиције и уклањање тијела.

nermin nikšić

Република Српска

Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

"Господин Волш је спреман да призна навођење чињеница у вези са оптужницом коју је судија управо прочитала у мјери у којој се наводи да је ометао и опструирао кривичну истрагу о нестанку Ане Волш. Очигледно се противимо, а он не признаје убиство", рекла је адвокат одбране Кели Порџес на суду у уторак.

Лакши пут до ослобођења?

Како потом наводе тамошњи медији, успјех одбране могао би да зависи од свједочења самог Брајана Волша, који би могао да пороти исприча причу о томе шта се догодило након што је њихов гост на вечери отишао око један сат ујутру на Нову годину. На примјер, његови адвокати би могли да тврде да је Волш невин за убиство јер је страшна несрећа проузроковала Анину смрт, или да пруже неко оправдање које подржава теорију да је Волш изазвао њену смрт у самоодбрани.

"Проблем са оваквим одбранама је што нема потврде, а наводна жртва не може ништа да каже, јер је особа преминула", рекао је Саливан, који је био у тиму одбране који је обезбиједио ослобађајућу пресуду у случају двоструког убиства 2017. године против некадашњег играча НФЛ-а Арона Ернандеза.

Рамо Исак и Драшко Станивуковић

Република Српска

Исак опет уз опозицију: Хоћете ли послушати Раму?

"Ако свједочи и каже: 'Посвађали смо се, знате, она је потегла нож на мене, а ја сам се бранио'. Он може да свједочи о томе јер нема супротних чињеница, као и да нико други није био у близини и то је доказ. Порота може да то призна или не, али то је у овом тренутку званично забиљежено".

"Нећемо побиједити у борби, па морамо нешто да урадимо. Боље да се боримо око тога да ли је Брајан изазвао смрт покојника, а не због свега што му се ставља на терет", овако сигурно размишља одбрана окривљеног наводи професор права, а преносе локални медији.

"Лакше се борити против једне ствари, а не више њих", објаснио је професор.

Суд да докаже кривицу

Прије него што је Брајан Волш признао да је крив за ове двије тачке оптужнице, тужилаштво је спремило чак 60 свједока против њега, међутим овим признањем тај број се знатно смањује, јер је признао да се отарасио тијела супруге и да је лагао док је трајала потрага за њом. Према ријечима стручњака, остало да суд докаже да ли је Брајан Волш убио супругу или не, иако се на видео-снимцима види да окривљени купује средства за чишћење и да то плаћа кешом, а не картицом. Снимљен је и како баца неколико црних кеса у контејнере.

Осигурање

Подсјетимо, пронађени су и многобројни ДНК докази који укључују Анину гардеробу, торбицу, чизме, сјекиру, тестеру и још неколико предмета на којима је утврђена крв и жртве и окривљеног. Анина крв, као и нож пронађени су у подруму породичне куће.

нермин никшић

БиХ

Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''

Такође, у оптужници се наводи да је Брајан Волш имао и финансијски мотив да убије своју супругу, како би уновчио полисе животног осигурања које би му помогле да плати оштету због осуђујуће пресуде за превару са умјетнинама.

Отежавајућа околност за Брајана Волша јесте и то што је утврђено да је користио ајпед свог тада шестогодишњег сина гдје је између осталог гуглао колико је времена потребно да особа буде на листи несталих како би се прогласили мртвом, како да уклони крв, затим тијело и како да се тијело распадне.

Ana Volš

Брајан Волш

Убиство

